Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0:1
Второй тайм: 63'
0'
0:1
35' ГолКабаши Ариан
45' Желтая карточкаJoakim Latonen
47' Красная карточкаКабаши Ариан
61' Желтая карточкаКабаши Армеш
Ход матча
35'
0:1
45'
47'
61'
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
30
Emil
Pallas
11
Eetu
Puro
8
Аду
Энох
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 David Agbo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
Гнистан
ЕИФ Экенас
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.11
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.71
Среднее время на гол
67
52
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.43
|Jonas Enkerud
|3
|0.21
|Татар Беньямин
|3
|0.21
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.14
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.07
|Vertti Haenninen
|1
|0.07
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.07
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.23
|Noah Lundstroem
|2
|0.15
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.15
|Кабаши Ариан
|1
|0.08
|Simon Lindholm
|1
|0.08
|Abdoulaye Kante
|1
|0.08
|Фофана Тиемоко
|1
|0.08
|Vaino Vehkonen
|1
|0.08
|Мохаммед Насиру
|0
|0
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Кабаши Ариан
|6
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Ramilson Almeida
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Йоэль Лехтонен
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Гнистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
11
3
Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
ЕИФ Экенас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
63%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
14%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
13%
7
32%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1
Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0
Результаты матчей
Гнистан
ЕИФ Экенас
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гнистан
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
15
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
58
111
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 15
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|5.
|14
|6
|5
|3
|27 - 17
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 18
|21
|7.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|19 - 24
|12
|11.
|1:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|18 - 12
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|4 - 11
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|9.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|6 (1)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6