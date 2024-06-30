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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:1
Второй тайм: 63'
ЕИФ Экенас
0'
0:1
35' Гол
Кабаши Ариан
45' Желтая карточка
Joakim Latonen
47' Красная карточка
Кабаши Ариан
61' Желтая карточка
Кабаши Армеш

Ход матча

15'
Vertti Haenninen
Сарр Момоду
 
35'
0:1
Кабаши Ариан
45'
Joakim Latonen
 
46'
Аяла Элиас
Пеннинкангас Теему
 
47'
 
Кабаши Ариан
54'
 
Ойала Саломо
Ефимов Станислав
54'
 
Лекселль Александр
Мохаммед Насиру
61'
Кабаши Армеш
 
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Гнистан
Ничья
ЕИФ Экенас
4.30
4.20
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Все Коэффициенты
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
31
Татар
Беньямин
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
14
Эландер
Хенрик
17
Сарр
Момоду
10
Joakim
Latonen
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
4
Кабаши
Ариан
5
Катц
Калле
3
Vaino
Vehkonen
22
Мохаммед
Насиру
30
Emil
Pallas
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
8
Аду
Энох
31
Ефимов
Станислав
Гнистан
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Гнистан
ЕИФ Экенас

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

В
1:0
И
3:3
И
1:0
И
0:0
И
0:2
И
1:1
И
2:0
И
0:3
И
2:0
К
3:2
И
3:3
И
2:1
К
0:4
И
1:0
И
1:2
И
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.71

Среднее время на гол

67
52

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.43
Jonas Enkerud 3 0.21
Татар Беньямин 3 0.21
Roope Pyyskaenen 2 0.14
Пеннинкангас Теему 1 0.07
Vertti Haenninen 1 0.07
Pauli Katajamaeki 1 0.07
Кабаши Армеш 0 0
Сарр Момоду 0 0
Ерёменко Роман 0 0
Hannes Woivalin 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.23
Noah Lundstroem 2 0.15
Ойала Саломо 2 (1) 0.15
Кабаши Ариан 1 0.08
Simon Lindholm 1 0.08
Abdoulaye Kante 1 0.08
Фофана Тиемоко 1 0.08
Vaino Vehkonen 1 0.08
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdoulaye Kante 3 2
Кабаши Ариан 6 0
Кауфманн Лукас 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Emil Pallas 2 0
Йоэль Лехтонен 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
Гнистан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

11
3
Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
ЕИФ Экенас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
5
63%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
2
12%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

24
22
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
3
14%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
13%
7
32%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1
Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1
ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0

Результаты матчей

Гнистан
ЕИФ Экенас

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гнистан
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
1
11
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 15 7 5 3 27 - 15 26
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
4.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
5.
Ильвес
 14 6 5 3 27 - 17 23
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 1:1 13 4 5 4 16 - 17 17
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 0:1 14 3 4 7 17 - 25 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 2 3 8 12 - 22 9
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 1:1 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 0:1 7 2 1 4 4 - 11 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 1:1 7 2 3 2 11 - 9 9
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 1:1 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 0:1 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
ЕИФ Экенас
 1:0 7 1 1 5 7 - 14 4
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Мариехамн Ларссон Адам 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Ничья
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