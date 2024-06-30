Тур: 14.
2:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаФайе Абдулайе
20' Желтая карточкаВиндехолл Чарли
1:0
34' ГолДюрестам Микаэль
46' Желтая карточкаElias Lindell
2:0
47' ГолДюрестам Микаэль
66' Желтая карточкаStefan Alexander Ljubicic
90'+6
Ход матча
20'
34'
46'
47'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Эргрюте
Сковде АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.43
|Абукар Айдарус
|3
|0.21
|Люндберг Виктор
|2
|0.14
|Свенссон Уильям
|2
|0.14
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.14
|Полсон Дэниел
|1
|0.07
|Дальквист Исак
|1
|0.07
|Christoffer Styffe
|1
|0.07
|Виндехолл Чарли
|1
|0.07
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.07
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Мамудо
|3
|0.21
|Emil Skillermo
|1
|0.07
|Hugo Engstroem
|1
|0.07
|Filip Schyberg
|1
|0.07
|Mikael Moerk
|1
|0.07
|Mamadou Diagne
|1
|0.07
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.07
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Armend Suljev
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|5
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Виндехолл Чарли
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|5
|1
|Зендехас Адриан
|3
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|3
|0
|Mamadou Diagne
|3
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Srdjan Tufegdzic
|2
|0
|Овсенек Жига
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Fritiof Hellichius
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Armend Suljev
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Filip Drinic
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Эргрюте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
2
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сковде АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
7
54%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
6
46%
2
33%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
5%
1
11%
1-15
6
30%
2
22%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
13%
8
42%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
8
35%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5
Сковде АИК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1
Результаты матчей
Эргрюте
Сковде АИК
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
59
113
311
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 6
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5