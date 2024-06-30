  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 14.
Эргрюте
2:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
2' Желтая карточка
Файе Абдулайе
20' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
1:0
34' Гол
Дюрестам Микаэль
46' Желтая карточка
Elias Lindell
2:0
47' Гол
Дюрестам Микаэль
66' Желтая карточка
Stefan Alexander Ljubicic
90'+6
44
Густафссон
Хампус
5
Christoffer
Styffe
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
24
Свенссон
Уильям
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
15
Дальквист
Исак
26
Силисуфай
Эди
14
Полсон
Дэниел
31
Абукар
Айдарус
30
Зендехас
Адриан
22
Elias
Lindell
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
6
Абрахам
Эльмар
11
Mamadou
Diagne
23
Овсенек
Жига
13
Hugo
Engstroem
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
7
Emil
Skillermo
Эргрюте
3-4-3
Сковде АИК
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Сковде АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.43
Абукар Айдарус 3 0.21
Люндберг Виктор 2 0.14
Свенссон Уильям 2 0.14
Дюрестам Микаэль 2 0.14
Полсон Дэниел 1 0.07
Дальквист Исак 1 0.07
Christoffer Styffe 1 0.07
Виндехолл Чарли 1 0.07
Азулай Джонатан 1 (1) 0.07
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Тагессон Линус 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Мамудо 3 0.21
Emil Skillermo 1 0.07
Hugo Engstroem 1 0.07
Filip Schyberg 1 0.07
Mikael Moerk 1 0.07
Mamadou Diagne 1 0.07
Абрахам Саргон 1 (1) 0.07
Fritiof Hellichius 0 0
Armend Suljev 0 0
Marcus Mikhail 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 5 0
Дальквист Исак 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Виндехолл Чарли 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Erion Sadiku 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 5 1
Зендехас Адриан 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 3 0
Mamadou Diagne 3 0
Elias Lindell 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Srdjan Tufegdzic 2 0
Овсенек Жига 1 0
Моро Мамудо 1 0
Fritiof Hellichius 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Armend Suljev 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Filip Drinic 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сковде АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Эргрюте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
2
Эргрюте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сковде АИК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
7
54%
46-60
5
50%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
6
46%
2
33%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
5%
1
11%
1-15
6
30%
2
22%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
13%
8
42%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
8
35%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5
Сковде АИК
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2
Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1

Результаты матчей

Эргрюте
Сковде АИК

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
1
13
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 14 7 5 2 24 - 11 26
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
6.
Хельсинборг
 14 5 5 4 14 - 15 20
7.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
8.
Треллеборг
 14 5 4 5 14 - 17 19
9.
Оддевольд
 14 4 5 5 15 - 19 17
10.
Эребру
 14 4 4 6 16 - 18 16
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 14 3 5 6 22 - 25 14
15.
Эргрюте
 14 3 4 7 20 - 23 13
16.
Сундсвалль
 14 2 3 9 11 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
4.
Эстер
 7 4 3 0 13 - 3 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Гефле
 7 3 2 2 13 - 10 11
9.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Эребру
 7 3 2 2 10 - 8 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 6 2 3 1 6 - 5 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Хельсинборг
 6 3 1 2 8 - 9 10
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 6 1 2 3 9 - 13 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 6
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Силисуфай Эди сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Дюрестам Микаэль бьет в цель!
    • 32'
      Hugo Engstroem уходит с поля. Fritiof Hellichius выходит вместо него
    • 20'
      Виндехолл Чарли получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Абдулай Фэй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 2:0 Сковде АИК онлайн

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