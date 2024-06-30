  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:1
Второй тайм: 63'
ХИК
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Michael Fonsell
18' Желтая карточка
Pedro Machado
1:1
28' Гол
Ларссон Адам
43' Желтая карточка
Олавале Мухамед
46' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос

Ход матча

6'
0:1
Michael Fonsell
18'
Pedro Machado
 
28'
Ларссон Адам
(Аувинен Ээро-Матти)
1:1
43'
Олавале Мухамед
 
46'
Emmanuel Okereke
Pedro Machado
 
46'
Дальстрем Себастьян
Leo Andersson
 
46'
 
Канеллопулос Гиоргос
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
ХИК
5.50
Реклама, betcity.ru
3.80
Реклама, fon.bet
3.80
Все Коэффициенты
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
43
Leo
Andersson
7
Ларссон
Адам
85
Маенпяя
Ники
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
14
Сарпей
Ханс
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
Мариехамн
ХИК

История личных встреч

Мариехамн
ХИК

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

46 матчей

6.5%
93.5%
0 побед 3 ничьи 43 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 17 ничьих 29 побед

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 35 побед

56 матчей

8.9%
14.3%
76.8%
5 побед 8 ничьих 43 победы

Первый тайм

1.8%
46.4%
51.8%
1 победа 26 ничьих 29 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
7 побед 14 ничьих 35 побед

История матчей

В
2:1
В
4:2
В
0:0
В
1:0
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.57
0.54

Среднее время на гол

157
165

Всего голов

89
36

Голов в среднем за матч

2.54
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

101
55

Голов в среднем за матч

1.8
0.98

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
27
Больше 48%
Меньше 52%
29
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

49
91

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.46
Дальстрем Себастьян 3 0.23
Саллинен Оскари 3 0.23
Олавале Мухамед 3 0.23
Hugo Cardoso 1 0.08
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Daniel Enqvist 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.47
Кескинен Топи 5 0.33
Лингман Лукас 3 (2) 0.2
Олусанья Антони 2 0.13
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.07
Банде Хассане 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Паллас Ноа 1 0.07
Тойвио Йоона 1 0.07
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.07
_Ezeh D. 1 0.07
Liam Moeller 1 0.07
Stanislav Baranov 1 0.07

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Райтанен Патрик 3 1
Pedro Machado 4 0
Emmanuel Patut 4 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 4 0
Томас Диого 2 1
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
15
Мариехамн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ХИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
7
44%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
27%
9
35%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
19%
3
21%
1-15
5
31%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5

Результаты матчей

Мариехамн
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
4
4
2
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
7
1.5
6
8
2
10
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 15 7 5 3 27 - 15 26
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
4.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
5.
Ильвес
 14 6 5 3 27 - 17 23
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 1:1 13 4 5 4 16 - 17 17
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 0:1 14 3 4 7 17 - 25 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 1:0 13 2 3 8 12 - 22 9
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Мариехамн
 1:1 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Гнистан
 0:1 7 2 1 4 4 - 11 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 1:0 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 1:1 7 2 3 2 11 - 9 9
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 1:1 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 0:1 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
ЕИФ Экенас
 1:0 7 1 1 5 7 - 14 4
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Мариехамн Ларссон Адам 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Олавале Мухамед получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Аувинен Ээро-Матти сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Ларссон Адам бьет в цель!
  • 18'
    Педро Машаду получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Michael Fonsell уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.68. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.68 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
ХИК
5.50
Реклама, betcity.ru
3.80
Реклама, fon.bet
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 1:1 ХИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мариехамн
ХИК
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный