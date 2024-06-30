Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
0:1
6' Гол в свои воротаMichael Fonsell
18' Желтая карточкаPedro Machado
1:1
28' ГолЛарссон Адам
43' Желтая карточкаОлавале Мухамед
46' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
1:2
64' ГолХальме Аапо
90'+5
Ход матча
6'
0:1
18'
28'
43'
64'
1:2
17
Сид
Робин
85
Маенпяя
Ники
45
Томас
Диого
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Рид ДжейденЗащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Liam Moeller
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Мариехамн
ХИК
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
46 матчей
6.5%
93.5%
0 побед 3 ничьи 43 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 17 ничьих 29 побед
Второй тайм
15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 35 побед
56 матчей
8.9%
14.3%
76.8%
5 побед 8 ничьих 43 победы
Первый тайм
1.8%
46.4%
51.8%
1 победа 26 ничьих 29 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
7 побед 14 ничьих 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.57
0.54
Среднее время на гол
157
165
Всего голов
89
36
Голов в среднем за матч
2.54
1.71
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
101
55
Голов в среднем за матч
1.8
0.98
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
27
Больше 48%
Меньше 52%
29
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
49
91
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.46
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.23
|Саллинен Оскари
|3
|0.23
|Олавале Мухамед
|3
|0.23
|Hugo Cardoso
|1
|0.08
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.47
|Кескинен Топи
|5
|0.33
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.2
|Олусанья Антони
|2
|0.13
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.07
|Банде Хассане
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Паллас Ноа
|1
|0.07
|Тойвио Йоона
|1
|0.07
|Хальме Аапо
|1
|0.07
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.07
|_Ezeh D.
|1
|0.07
|Liam Moeller
|1
|0.07
|Stanislav Baranov
|1
|0.07
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Pedro Machado
|4
|0
|Emmanuel Patut
|4
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Томас Диого
|2
|1
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
15
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
7
44%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
24%
9
33%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
18%
4
25%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5
Результаты матчей
Мариехамн
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
44
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
132
58
78
211
510
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|8 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|6 (1)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6