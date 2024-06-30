  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:2
Конец матча
ХИК
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Michael Fonsell
18' Желтая карточка
Pedro Machado
1:1
28' Гол
Ларссон Адам
43' Желтая карточка
Олавале Мухамед
46' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
1:2
64' Гол
Хальме Аапо
90'+5
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
43
Leo
Andersson
7
Ларссон
Адам
85
Маенпяя
Ники
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
14
Сарпей
Ханс
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
Мариехамн
ХИК

История личных встреч

Мариехамн
ХИК

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

46 матчей

6.5%
93.5%
0 побед 3 ничьи 43 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 17 ничьих 29 побед

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 35 побед

56 матчей

8.9%
14.3%
76.8%
5 побед 8 ничьих 43 победы

Первый тайм

1.8%
46.4%
51.8%
1 победа 26 ничьих 29 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
7 побед 14 ничьих 35 побед

История матчей

В
2:1
В
4:2
В
0:0
В
1:0
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.57
0.54

Среднее время на гол

157
165

Всего голов

89
36

Голов в среднем за матч

2.54
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

101
55

Голов в среднем за матч

1.8
0.98

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
27
Больше 48%
Меньше 52%
29
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

49
91

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.46
Дальстрем Себастьян 3 0.23
Саллинен Оскари 3 0.23
Олавале Мухамед 3 0.23
Hugo Cardoso 1 0.08
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Daniel Enqvist 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.47
Кескинен Топи 5 0.33
Лингман Лукас 3 (2) 0.2
Олусанья Антони 2 0.13
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.07
Банде Хассане 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Паллас Ноа 1 0.07
Тойвио Йоона 1 0.07
Хальме Аапо 1 0.07
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.07
_Ezeh D. 1 0.07
Liam Moeller 1 0.07
Stanislav Baranov 1 0.07

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Райтанен Патрик 3 1
Pedro Machado 4 0
Emmanuel Patut 4 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Томас Диого 2 1
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
5
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
15
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ХИК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
7
44%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
18%
3
11%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
3
11%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
24%
9
33%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
18%
4
25%
1-15
5
29%
29%
4
25%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4
ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5

Результаты матчей

Мариехамн
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
8
1.5
7
8
2
11
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 15 8 4 3 28 - 15 28
2.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
3.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
4.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
5.
Ильвес
 14 6 5 3 27 - 17 23
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 14 3 4 7 18 - 26 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 13 2 3 8 13 - 23 9
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
5.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
6.
Ильвес
 7 3 2 2 18 - 12 11
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
ЕИФ Экенас
 7 1 1 5 8 - 15 4
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Мариехамн Ларссон Адам 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Олавале Мухамед получил желтую карточку от судьи
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    • 28'
      Аувинен Ээро-Матти сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Ларссон Адам бьет в цель!
    • 18'
      Педро Машаду получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Michael Fonsell уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 1:2 ХИК онлайн

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