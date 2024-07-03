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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Yael Falcon
Коста-Рика
FIFA #52
 
Позже
Парагвай
FIFA #58
Прогнозы 144
Коста-Рика 26.4% (38)
X 36.8% (53)
Парагвай 36.8% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Парагвай
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Секейра
Патрик
3
Митчелл
Хейланд
4
Варгас
Хуан
Пабло
15
Кальво
Франсиско
2
Тейлор
Джеральд
8
Мора
Хосеф
13
Бренес
Хефферсон
14
Гало
Орландо
17
Мадригал
Уоррен
20
Алькосер
Хосимар
12
Кэмпбелл
Хоэль
22
Мориниго
Родриго
25
Веласкес
Густаво
5
Бальбуэна
Фабиан
3
Альдерете
Омар
13
Хименес
Нестор
8
Бобадилья
Дамиан
23
Вильясанти
Матиас
10
Альмирон
Мигель
19
Энсисо
Хулио
24
Соса
Рамон
9
Барейро
Адам
Коста-Рика
3-4-2-1
Парагвай
4-2-3-1

История личных встреч

Коста-Рика
Парагвай

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КА
0:0
ТМС
0:0
ММ
2:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альдерете Омар 1 0.5
Энсисо Хулио 1 0.5
Соса Рамон 0 0

Карточки

Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угальде Манфред 2 0
Кальво Франсиско 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 1 1
Бальбуэна Фабиан 1 0
Веласкес Густаво 1 0
Кабальеро Эрнесто 1 0
Гарнеро Даниэль (тренер) 1 0

Результаты матчей

Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
0
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парагвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колумбия - Коста-Рика 3:0 Бразилия - Коста-Рика 0:0 Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0
Коста-Рика - Уругвай 0:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0
Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1

Результаты матчей

Коста-Рика
Парагвай

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Коста-Рика
Парагвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Парагвай
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бразилия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коста-Рика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Коста-Рика
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3.
Колумбия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Коста-Рика - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Yael Falcon

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    • Прогнозы 144
    Коста-Рика 26.4% (38)
    X 36.8% (53)
    Парагвай 36.8% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коста-Рика
    Ничья
    Парагвай
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Коста-Рика - Парагвай

    Исход игры
    Коста-Рика
    26% (38)
    Ничья
    37% (54)
    Парагвай
    37% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (44)
    Меньше
    63.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (86)
    Нет
    28.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (42)
    1:2 Парагвай
    15.1% (22)
    2:1 Коста-Рика
    13% (19)
    0:1 Парагвай
    11% (16)
    0:0 Ничья
    4.1% (6)
    1:0 Коста-Рика
    3.4% (5)
    0:2 Парагвай
    2.7% (4)
    2:0 Коста-Рика
    2.1% (3)
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