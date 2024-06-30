Тур: 3. Стадион: Стадион Ку2.
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История личных встреч
Коста-Рика
Парагвай
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альдерете Омар
|1
|0.5
|Энсисо Хулио
|1
|0.5
|Соса Рамон
|0
|0
Карточки
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угальде Манфред
|2
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|1
|1
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Кабальеро Эрнесто
|1
|0
|Гарнеро Даниэль (тренер)
|1
|0
Результаты матчей
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парагвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
0
Коста-Рика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Парагвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коста-Рика
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колумбия - Коста-Рика 3:0 Бразилия - Коста-Рика 0:0 Гренада - Коста-Рика 0:3 Коста-Рика - Сент-Китс и Невис 4:0
Коста-Рика - Уругвай 0:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:0 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Мексика - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0
Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1
Результаты матчей
Коста-Рика
Парагвай
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Коста-Рика
Парагвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2
|США
|Балогун Фоларин
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Коста-Рика
|Угальде Манфред
|2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1
Прогнозы на матч Коста-Рика - Парагвай
Исход игры
Коста-Рика
30.6% (19)
Ничья
32.3% (20)
Парагвай
37.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (29)
Меньше
50.85% (30)
Обе команды забьют
Да
81.36% (48)
Нет
18.64% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (19)
1:2 Парагвай
25.8% (16)
2:1 Коста-Рика
19.4% (12)
1:0 Коста-Рика
6.5% (4)
0:2 Парагвай
4.8% (3)
0:1 Парагвай
3.2% (2)
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