Первый тайм

19' Вествуд из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Абада к правому углу штрафной площади, но Лиэль неудачно поставил ногу и в итоге не смог зацепиться за мяч.

18' Вествуд с партнёрами по команде вновь разыграли стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, мяч в итоге был доведён до радиуса штрафной площади, Бёрн пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера".

17' Гомес на правом фланге у боковой линии штрафной площади нарушил правила против Абада. Игроки "Шарлотт" заработали довольно опасный стандарт.

16' Уронен с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Агьемангу, чтобы головой пробить по воротам.

15' В очередной раз из центра поля последовал заброс на ход Агьемангу на правый угол штрафной площади, Коллендер вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

14' Вествуд решил разыграть корнер с партнёром по команде без прямой подачи в штрафную площадь, далее с левой половины поля Уронен выполнил подачу на дальний угол вратарской, Агьеманг головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.