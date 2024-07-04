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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Первый тайм: 20'
Интер Майами
0'
Прогнозы 123
Шарлотт 8.9% (11)
X 18.7% (23)
Интер Майами 72.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шарлотт
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
18
Альба
Жорди
30
Кремаски
Бенджамин
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
24
Грессель
Юлиан
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Шарлотт
4-3-3
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:2
СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 5 0.23
Варгас Кервин Кальдерон 4 0.18
Абада Лиэль 3 0.14
Вествуд Эшли 2 0.09
Деягере Брехт 1 0.05
Петкович Никола 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Копетти Энцо 1 0.05
Тавареш Юри 1 0.05
Диани Джибриль 1 (1) 0.05
Маланда Адилсон 1 0.05
Бендер Бен 1 0.05
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.55
Суарес Луис 12 0.55
Кампана Леонардо 5 0.23
Альба Жорди 3 0.14
Тейлор Роберт 3 0.14
Рохас Матиас 3 0.14
Гомес Диего 2 0.09
Кремаски Бенджамин 2 0.09
Фрэй Ян 2 0.09
Афонсо Лео 2 0.09
Грессель Юлиан 1 0.05
Бускетс Серхио 1 0.05
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Агьеманг Патрик 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Бёрн Натан 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Диани Джибриль 3 0
Петкович Никола 2 0
Уронен Йере 2 0
Tyger Smalls 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 8 1
Альба Жорди 5 0
Бускетс Серхио 4 0
Гомес Диего 4 0
Вейгандт Марсело 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Редондо Федерико 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
1
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Майами
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
27
Шарлотт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Интер Майами
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
38%
5
25%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

9
30
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
11%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
3
10%
31-45
3
33%
5
17%
46-60
2
22%
7
23%
61-75
1
11%
6
20%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
7
50%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Забито

22
50
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
14%
6
12%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
4
18%
9
18%
31-45
6
27%
9
18%
46-60
3
14%
10
20%
61-75
6
27%
11
22%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
5%
7
25%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
8
36%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
9%
7
25%
61-75
8
36%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1

Результаты матчей

Шарлотт
Интер Майами

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
19
2
6
15
1.5
15
6
2
19
2.5
8
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 8 5 7 33 - 32 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 8 4 7 30 - 27 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 3 10 7 27 - 35 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 3 2 15 29 - 54 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 21 14 3 4 34 - 23 45
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 22 13 6 3 48 - 30 45
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 11 2 8 31 - 25 35
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
5.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 22 9 6 7 23 - 21 33
7.
Торонто
 1:0 Заявка 22 8 3 11 30 - 37 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 21 6 7 8 28 - 25 25
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 5 7 9 30 - 44 22
11.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 21 5 6 10 25 - 36 21
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 19 6 2 11 18 - 35 20
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
14.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 22 4 8 10 28 - 40 20
15.
Чикаго Файр
 Заявка 20 4 6 10 24 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 8 1 3 24 - 14 25
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 6 5 1 13 - 8 23
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
4.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Торонто
 1:0 Заявка 11 6 0 5 21 - 18 18
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 19 11
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 12 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 7 3 1 20 - 14 24
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 22 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 1:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 2 3 7 13 - 29 9
14.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Вествуд из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Абада к правому углу штрафной площади, но Лиэль неудачно поставил ногу и в итоге не смог зацепиться за мяч. 
  • 18'
    Вествуд с партнёрами по команде вновь разыграли стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, мяч в итоге был доведён до радиуса штрафной площади, Бёрн пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера". 
  • Фол, нарушение
    17'
    Гомес на правом фланге у боковой линии штрафной площади нарушил правила против Абада. Игроки "Шарлотт" заработали довольно опасный стандарт. 
  • 16'
    Уронен с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Агьемангу, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 15'
    В очередной раз из центра поля последовал заброс на ход Агьемангу на правый угол штрафной площади, Коллендер вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • Угловой
    14'
    Вествуд решил разыграть корнер с партнёром по команде без прямой подачи в штрафную площадь, далее с левой половины поля Уронен выполнил подачу на дальний угол вратарской, Агьеманг головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 13'
    Агьеманг зацепился за мяч на правом углу штрафной площади после заброса из центра поля, далее Патрик развернулся и пробил по воротам, мяч задел ногу Авилеса и ушёл на угловой. 
  • 12'
    Абада совершил рывок по правой половине поля к штрафной площади "Интера", Кривцов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 11'
    Кампана совершил рывок к радиусу штрафной площади после заброса из центра поля, но под давлением двух соперников Леонардо ожидаемо потерял мяч. 
  • 10'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади "Интера" на ход Абада, Коллендер вновь грамотно прочитал момент и вовремя выйдя из ворот спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Диани в центре поля нарушил правила против Гомеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Интера", Коллендер уверенно сыграл на выходе и без особого труда перехватил мяч. 
  • Судья
    7'
    Приветт на левом фланге у штрафной площади "Интера" в борьбе с Авилесом оказался на газоне, Рубиэль Васкес показал, что будет аут в пользу команды из Майами. 
  • Угловой
    6'
    Угловой у ворот "Интера". Уронен выполнил подачу на ближний угол вратарской, гости из Майами сыграли очень внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
  • 5'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Уронену по левому флангу, мяч в итоге вновь улетел в аут. 
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    • 4'
      Абада попытался немного попрессинговать Коллендера в штрафной площади, голкипер "Интера" сыграл без ошибок и спокойно сделал пас на правый фланг своему партнёру по команде. 
    • 3'
      Кахлина с левого угла штрафной площади выбил мяч в центр поля на противоположный фланг, но никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что команды контролируют мяч в центре поля и присматриваются друг к другу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Шарлотте нас будет ждать очень интересная битва за очки. Хоть "Шарлотт" и является пока что середняком, но команда обладает достаточно крепким составом и вполне способна доставить "Интеру" немало проблем. 
    • До матча
    • Напомним, что начало нашего матча в MLS намечено примерно на 2:38 по московскому времени. 
    • Напомним, что "Интер Майами" после 21 сыгранного матча имеет в своём активе 44 очка и лидирует в регулярном чемпионате MLS. В активе "Шарлотт" 32 очка после 21 сыгранного матча, на данный момент команда занимает девятую позицию в регулярном чемпионате. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Шарлотт" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.03. Новички получат приятный бонус!
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      2.03 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Шарлотт 8.9% (11)
    X 18.7% (23)
    Интер Майами 72.4% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шарлотт
    Ничья
    Интер Майами
    3.85
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    3.90
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шарлотт 0:0 Интер Майами

    Исход игры
    Шарлотт
    8.9% (11)
    Ничья
    18.7% (23)
    Интер Майами
    72.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.31% (81)
    Меньше
    25.69% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    43.1% (53)
    1:1 Ничья
    12.2% (15)
    1:3 Интер Майами
    11.4% (14)
    2:1 Шарлотт
    4.9% (6)
    0:1 Интер Майами
    4.1% (5)
    1:0 Шарлотт
    3.3% (4)
    2:3 Интер Майами
    2.4% (3)
    0:2 Интер Майами
    2.4% (3)
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