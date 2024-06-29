Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
Позже
История личных встреч
Шарлотт
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
112
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|5
|0.24
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0.19
|Абада Лиэль
|3
|0.14
|Вествуд Эшли
|2
|0.1
|Деягере Брехт
|1
|0.05
|Петкович Никола
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Копетти Энцо
|1
|0.05
|Тавареш Юри
|1
|0.05
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.05
|Маланда Адилсон
|1
|0.05
|Бендер Бен
|1
|0.05
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.57
|Суарес Луис
|12
|0.57
|Кампана Леонардо
|5
|0.24
|Альба Жорди
|3
|0.14
|Тейлор Роберт
|3
|0.14
|Рохас Матиас
|3
|0.14
|Гомес Диего
|2
|0.1
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.1
|Фрэй Ян
|2
|0.1
|Афонсо Лео
|2
|0.1
|Грессель Юлиан
|1
|0.05
|Бускетс Серхио
|1
|0.05
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Бёрн Натан
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Диани Джибриль
|3
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Tyger Smalls
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|8
|1
|Альба Жорди
|5
|0
|Бускетс Серхио
|4
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Вейгандт Марсело
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
3
1
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Майами
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
27
Шарлотт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
62% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Интер Майами
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
38%
5
25%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
30
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
11%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
3
10%
31-45
3
33%
5
17%
46-60
2
22%
7
23%
61-75
1
11%
6
20%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
7
50%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Забито
22
50
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
14%
6
12%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
4
18%
9
18%
31-45
6
27%
9
18%
46-60
3
14%
10
20%
61-75
6
27%
11
22%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
5%
7
25%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
8
36%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
2
9%
7
25%
61-75
8
36%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Результаты матчей
Шарлотт
Интер Майами
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
83
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
73
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
192
615
156
219
813
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|33 - 32
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|12.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|27 - 35
|19
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|29 - 54
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|24 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8
Прогнозы на матч Шарлотт - Интер Майами
Исход игры
Шарлотт
7.3% (3)
Ничья
17.1% (7)
Интер Майами
75.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
53.7% (22)
1:1 Ничья
12.2% (5)
1:3 Интер Майами
9.8% (4)
1:0 Шарлотт
4.9% (2)
0:2 Интер Майами
4.9% (2)
0:1 Интер Майами
4.9% (2)
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