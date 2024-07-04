Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолВриони Джакомо
37' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
2:0
45' ГолВриони Джакомо
2:1
90' ГолРиос Даниэль
90'+4
Ход матча
11'
1:0
37'
45'
2:0
68'
90'
2:1
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
29
Бак
Ноуэл
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уайли КалебПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Среднее время на гол
77
80
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
84
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|7
|0.37
|Хиль Карлес
|5
|0.26
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.11
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.11
|Хиль Начо
|1
|0.05
|Бак Ноуэл
|1
|0.05
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.29
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.24
|Тьяре Джамал
|5
|0.24
|Риос Даниэль
|4
|0.19
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.19
|Силва Алешандре
|2
|0.1
|Уайли Калеб
|1
|0.05
|Слиш Бартош
|1
|0.05
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Кесслер Генри
|5
|0
|Арреага Хавьер
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Леннон Брукс
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Атланта Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
5
15
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Атланта Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
11
8
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
6
35%
46-60
4
25%
5
29%
29%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Забито
20
29
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
20%
1
3%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Пропущено
36
27
12 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
6%
3
11%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
6
17%
7
26%
46-60
6
17%
7
26%
61-75
12
33%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
29
83
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
64
35
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
165
514
912
118
318
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|2:1 Заявка
|21
|11
|7
|3
|42 - 24
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|1:2 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9