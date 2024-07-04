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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Вриони Джакомо
37' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
2:0
45' Гол
Вриони Джакомо
2:1
90' Гол
Риос Даниэль
90'+4
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
29
Бак
Ноуэл
47
Байрактаревич
Есмир
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
1
Гузан
Брэд
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
4
Абрам
Луис
11
Леннон
Брукс
6
Слиш
Бартош
35
Фортьюн
Аджани
8
Муюмба
Тристан
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
16
Силва
Алешандре
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
4:1
М
2:1
М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
М
0:0
М
7:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Среднее время на гол

77
80

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
84

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 7 0.37
Хиль Карлес 5 0.26
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Чанкалай Томас 2 0.11
Байрактаревич Есмир 2 0.11
Хиль Начо 1 0.05
Бак Ноуэл 1 0.05
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 6 (2) 0.29
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.24
Тьяре Джамал 5 0.24
Риос Даниэль 4 0.19
Лобжанидзе Саба 4 0.19
Силва Алешандре 2 0.1
Уайли Калеб 1 0.05
Слиш Бартош 1 0.05
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Кесслер Генри 5 0
Арреага Хавьер 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Леннон Брукс 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Атланта Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

5
15
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Атланта Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
6
35%
46-60
4
25%
5
29%
29%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Забито

20
29
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
20%
1
3%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
1
5%
7
24%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Пропущено

36
27
12 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
2
6%
3
11%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
6
17%
7
26%
46-60
6
17%
7
26%
61-75
12
33%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
8
3
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
5
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
5
5
14
1.5
9
12
1
18
2.5
3
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 21 11 7 3 42 - 24 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 10 7 1 2 22 - 9 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бак Ноуэл сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо бьет в цель!
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