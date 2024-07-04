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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
ФК Монреаль
0'
1:0
9' Гол
Мартинес Алонсо
52' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
2:0
56' Гол
Мартинес Алонсо
90' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
90'+4
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
44
Эдвардс
Рахим
14
Сунуси
Ибрахим
17
Мартинес
Хосеф
7
Опоку
Квадво
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
ФК Монреаль

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

175%
0 побед 7 ничьих 2 победы

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:3
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:1
М
2:3
М
1:2
М
3:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.37
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.38
Мартинес Алонсо 8 0.38
Вольф Ханнес 4 0.19
Охеда Агустин 3 0.14
Фернандес Джулиан 2 0.1
Паркс Китон 2 0.1
Бакрар Монсеф 2 0.1
О'Тул Кевин 1 0.05
Перея Андрес 1 0.05
Джонс Малачи 1 0.05
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.29
Ласситер Ариэль 3 0.14
Мартинес Хосеф 3 0.14
Коккаро Матиас 3 (2) 0.14
Вильсен Жюль-Антони 2 0.1
Янков Доминик 2 0.1
Дюк Брайс 2 0.1
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.1
Тейшейра Руан 1 0.05
Пьетт Самюэль 1 0.05
Фернандо Алварез 1 0.05
Тойе Мейсон 1 0.05
Опоку Квадво 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 6 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Танасиевич Страхиня 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 7 0
Ласситер Ариэль 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Эдвардс Рахим 3 1
Салиба Натан 3 1
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
ФК Монреаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
6
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ФК Монреаль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
14
Нью-Йорк Сити
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 16
4
16%
4
36%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
2
8%
4
36%
61-75
9
36%
1
9%
76-90

Пропущено

14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
4
13%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
1
7%
3
9%
31-45
3
21%
8
25%
46-60
3
21%
2
6%
61-75
4
29%
10
31%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
3
43%
7
41%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Забито

32
28
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
5
16%
6
21%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
8
25%
7
25%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
2
6%
6
21%
61-75
11
34%
4
14%
76-90

Пропущено

25
47
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 17
4
16%
4
9%
1-15
2
8%
9
19%
16-30
3
12%
7
15%
31-45
7
28%
11
23%
46-60
4
16%
3
6%
61-75
5
20%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
ФК Монреаль

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
2
9
3
1.5
6
3
2
10
2.5
2
7
2
10
3.5
2
7
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
7
1.5
4
8
1
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
7
11
10
1.5
10
11
3
18
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
1
20
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 21 11 7 3 42 - 24 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 10 7 1 2 22 - 9 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Моралес Максимильяно уходит с поля. Охеда Агустин выходит вместо него
    • 9'
      Вольф Ханнес сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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