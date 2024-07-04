  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:0
Второй тайм: 84'
Нэшвилл
0'
1:0
30' Гол
Кристиан Рамирез
46' Желтая карточка
Анунга Брайан
2:0
65' Гол
Росси Диего
78' Желтая карточка
Йервуд Дрю
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
16
Йервуд
Дрю
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
11
Бойд
Тайлер
21
Аджаго
Форстер
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Нэшвилл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
144

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 10 (1) 0.53
Росси Диего 6 (1) 0.32
Кристиан Рамирез 4 0.21
Арфстен Макс 3 0.16
Рассел-Роу Джейсен 3 0.16
Моррис Эйдан 2 0.11
Фарси Мохамед 2 0.11
Морейра Стивен 2 0.11
Хинестроза Марино 2 0.11
Завадски Шон 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 7 0.33
Мухтар Хани 5 (3) 0.24
Банбери Тил 3 (2) 0.14
Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
Бойд Тайлер 1 0.05
Циммерман Уокер 1 0.05
Мур Шак 1 0.05
Мьюл Алекс 1 0.05
Йервуд Дрю 1 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Махер Джек 1 0.05
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 4 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нагбе Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 5 0
Годой Анибал 4 0
Мухтар Хани 3 0
Бауэр Джош 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
16
Коламбус Крю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Нэшвилл
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
3
50%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
4
20%
6
32%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
4
21%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
42%
3
23%
76-90

Забито

34
25
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
1
3%
1
4%
1-15
5
15%
5
20%
16-30
6
18%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
8
24%
3
12%
61-75
7
21%
6
24%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нэшвилл

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
11
1
4
4
1.5
5
7
2
6
2.5
1
11
1
7
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
4
6
4
1.5
2
6
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
5
10
8
1.5
7
13
6
12
2.5
1
19
2
16
3.5
1
19
1
17
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 21 11 7 3 42 - 24 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 10 7 1 2 22 - 9 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Эрнандес Хуан сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Кристиан Рамирез бьет в цель!
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    Коламбус Крю
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