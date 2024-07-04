Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:0
Второй тайм: 84'
0'
1:0
30' ГолКристиан Рамирез
46' Желтая карточкаАнунга Брайан
2:0
65' ГолРосси Диего
78' Желтая карточкаЙервуд Дрю
Ход матча
30'
46'
46'
65'
2:0
78'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
22
Бауэр
Джош
16
Йервуд
Дрю
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мровка КолНападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Мартино БенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
47 Джонс ИсайяПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
Коламбус Крю
Нэшвилл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
144
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|10 (1)
|0.53
|Росси Диего
|6 (1)
|0.32
|Кристиан Рамирез
|4
|0.21
|Арфстен Макс
|3
|0.16
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.16
|Моррис Эйдан
|2
|0.11
|Фарси Мохамед
|2
|0.11
|Морейра Стивен
|2
|0.11
|Хинестроза Марино
|2
|0.11
|Завадски Шон
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|7
|0.33
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.24
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.05
|Бойд Тайлер
|1
|0.05
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Мур Шак
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Йервуд Дрю
|1
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Махер Джек
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нагбе Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
16
Коламбус Крю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Нэшвилл
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
5
36%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
3
50%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
4
20%
6
32%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
4
21%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Забито
34
25
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
1
3%
1
4%
1-15
5
15%
5
20%
16-30
6
18%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
8
24%
3
12%
61-75
7
21%
6
24%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
17%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нэшвилл
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
111
44
57
26
111
17
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
44
64
26
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
155
108
713
612
119
216
119
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|2:1 Заявка
|21
|11
|7
|3
|42 - 24
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|1:2 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9