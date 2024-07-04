Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
5'
1:0
47
Томпсон
Коси
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Торонто
Орландо Сити
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.36
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.27
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.18
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.09
|Спайсер Тайрис
|2
|0.09
|Этьенн Дерик
|2
|0.09
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.05
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.05
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Флорес Дейби
|1
|0.05
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|7
|0.33
|Торрес Факундо
|5 (1)
|0.24
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.14
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.1
|Ангуло Иван
|2
|0.1
|Линн Джек
|2
|0.1
|Лодейро Николас
|1
|0.05
|Охеда Мартин
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|8
|1
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Флорес Дейби
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|7
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
7
Торонто
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Орландо Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
5
6
Торонто
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
6
43%
76-90
Пропущено
19
21
3 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
7
37%
3
14%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
8
42%
6
40%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
14%
3
13%
1-15
3
11%
5
21%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
8
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
38
36
10 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
3%
9
25%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
6
16%
2
6%
46-60
7
18%
7
19%
61-75
15
39%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0
Результаты матчей
Торонто
Орландо Сити
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Торонто
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
37
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
38
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
137
813
812
318
317
120
119
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|33 - 32
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|12.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|27 - 35
|19
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|29 - 54
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|14
|3
|4
|34 - 23
|45
|2.
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|48 - 30
|45
|3.
|1:0 Заявка
|21
|11
|2
|8
|31 - 25
|35
|4.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|6.
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|23 - 21
|33
|7.
|1:0 Заявка
|22
|8
|3
|11
|30 - 37
|27
|8.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 25
|25
|10.
|0:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 44
|22
|11.
|0:1 Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 36
|21
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 35
|20
|13.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|14.
|0:1 Заявка
|22
|4
|8
|10
|28 - 40
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|24 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|13 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|21 - 18
|18
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 19
|11
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 12
|28
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 22
|12
|7.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8