  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:0
Первый тайм: 20'
Орландо Сити
0'
1:0
5' Гол
Этьенн Дерик

Ход матча

5'
Этьенн Дерик
(Петретта Рауль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Орландо Сити
3.85
Реклама, zenit.win
4.40
Реклама, fon.bet
5.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
47
Томпсон
Коси
8
Лонгстафф
Мэттью
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Торонто
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Орландо Сити

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
0:2
М
4:0
М
4:0
М
0:1
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.36
Овусу Принс-Осеи 6 0.27
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.18
Лонгстафф Мэттью 2 0.09
Спайсер Тайрис 2 0.09
Этьенн Дерик 2 0.09
Петретта Рауль 1 0.05
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.05
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.05
Осорио Джонатан 1 0.05
Флорес Дейби 1 0.05
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 7 0.33
Торрес Факундо 5 (1) 0.24
Муриэль Луис 3 (1) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.1
Ангуло Иван 2 0.1
Линн Джек 2 0.1
Лодейро Николас 1 0.05
Охеда Мартин 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 8 1
Бернардески Федерико 6 2
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Флорес Дейби 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Петретта Рауль 4 0
Инсинье Лоренцо 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Янссон Робин 5 0
Макгуайр Дункан 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Орландо Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
7
Торонто
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Орландо Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

5
6
Торонто
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
6
43%
76-90

Пропущено

19
21
3 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
4
21%
5
24%
61-75
7
37%
3
14%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
8
42%
6
40%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
4
14%
3
13%
1-15
3
11%
5
21%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
8
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

38
36
10 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
3%
9
25%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
6
16%
2
6%
46-60
7
18%
7
19%
61-75
15
39%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Орландо Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0

Результаты матчей

Торонто
Орландо Сити

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Торонто
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
7
8
13
1.5
8
12
3
18
2.5
3
17
1
20
3.5
1
19
1
20
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 8 5 7 33 - 32 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 8 4 7 30 - 27 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 3 10 7 27 - 35 19
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 3 2 15 29 - 54 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 21 14 3 4 34 - 23 45
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 22 13 6 3 48 - 30 45
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 21 11 2 8 31 - 25 35
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
5.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 22 9 6 7 23 - 21 33
7.
Торонто
 1:0 Заявка 22 8 3 11 30 - 37 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 21 6 7 8 28 - 25 25
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 5 7 9 30 - 44 22
11.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 21 5 6 10 25 - 36 21
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 19 6 2 11 18 - 35 20
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
14.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 22 4 8 10 28 - 40 20
15.
Чикаго Файр
 Заявка 20 4 6 10 24 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 12 8 1 3 24 - 14 25
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 6 5 1 13 - 8 23
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
4.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Торонто
 1:0 Заявка 11 6 0 5 21 - 18 18
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 19 11
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 9 1 1 21 - 12 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 7 3 1 20 - 14 24
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 22 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
9.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 1:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 2 3 7 13 - 29 9
14.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Петретта Рауль сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Этьенн Дерик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.32. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.32 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Орландо Сити
3.85
Реклама, zenit.win
4.40
Реклама, fon.bet
5.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:0 Орландо Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Торонто
Орландо Сити
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный