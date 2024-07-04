Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
4:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
1:0
30' ГолХайле-Селассие Марен
32' Желтая карточкаГлеснес Якоб
1:1
38' ГолДонован Крис
45' Желтая карточкаБрэди Крис
1:2
45' ПенальтиГаздаг Даниэль
1:3
49' ГолМакГлинн Джек
54' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
2:3
82' ГолКейперс Уго
3:3
89' ГолХименес Гастон
4:3
90' ГолКейперс Уго
90'+10
Ход матча
30'
32'
38'
1:1
45'
45'
1:2
49'
1:3
54'
82'
2:3
89'
3:3
90'
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
25
Донован
Крис
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Пореба ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Васкез Дэвид
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
34 матча
26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.82
1.24
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9
|0.43
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.24
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.19
|Герберс Фабиан
|2
|0.1
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.1
|Акоста Келлин
|2
|0.1
|Хименес Гастон
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Аригони Аллан
|1
|0.05
|Пинеда Маурисио
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (4)
|0.52
|Уре Микаэль
|6
|0.29
|Карранса Хулиан
|6
|0.29
|МакГлинн Джек
|3
|0.14
|Салливан Куинн
|2
|0.1
|Бедойя Алехандро
|2
|0.1
|Буэно Хесус
|2
|0.1
|Барибо Тай
|2
|0.1
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Донован Крис
|1
|0.05
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|6
|0
|Герберс Фабиан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
12
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Филадельфия Юнион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
8
6
Чикаго Файр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Филадельфия Юнион
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
5
45%
6
30%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
7
54%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Забито
24
33
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
4%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
5
21%
10
30%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
7
29%
29%
8
24%
76-90
Пропущено
36
35
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
17%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
6
17%
8
23%
31-45
6
17%
9
26%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
17%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0
Результаты матчей
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
1:2
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
37
82
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
173
614
137
218
317
218
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|2:2 Заявка
|21
|10
|8
|3
|42 - 25
|38
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|2:2 Заявка
|21
|8
|7
|6
|29 - 25
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|2:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 10
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|2:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|2:2 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9