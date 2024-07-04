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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
4:3
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
4' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
1:0
30' Гол
Хайле-Селассие Марен
32' Желтая карточка
Глеснес Якоб
1:1
38' Гол
Донован Крис
45' Желтая карточка
Брэди Крис
1:2
45' Пенальти
Газдаг Даниэль
1:3
49' Гол
МакГлинн Джек
54' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
2:3
82' Гол
Кейперс Уго
3:3
89' Гол
Хименес Гастон
4:3
90' Гол
Кейперс Уго
90'+10
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
23
Акоста
Келлин
17
Гутьеррес
Брайан
21
Герберс
Фабиан
24
Дин
Джонатан
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
25
Донован
Крис
Чикаго Файр
3-5-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:2
М
2:2
М
1:0
М
4:1
М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.24

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 0.43
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.24
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.19
Герберс Фабиан 2 0.1
Шакири Джердан 2 (2) 0.1
Акоста Келлин 2 0.1
Хименес Гастон 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Аригони Аллан 1 0.05
Пинеда Маурисио 1 0.05
Кцихос Рафаэль 0 0
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (4) 0.52
Уре Микаэль 6 0.29
Карранса Хулиан 6 0.29
МакГлинн Джек 3 0.14
Салливан Куинн 2 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.1
Буэно Хесус 2 0.1
Барибо Тай 2 0.1
Вагнер Кай 1 0.05
Донован Крис 1 0.05
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аригони Аллан 6 0
Герберс Фабиан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кцихос Рафаэль 4 0
Пинеда Маурисио 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Акоста Келлин 3 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Кейперс Уго 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 4 1
Бедойя Алехандро 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Глеснес Якоб 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
12
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Филадельфия Юнион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

8
6
Чикаго Файр
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Филадельфия Юнион
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
5
45%
6
30%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
7
54%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Забито

24
33
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
4%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
5
21%
10
30%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
7
29%
29%
8
24%
76-90

Пропущено

36
35
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
6
17%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
6
17%
8
23%
31-45
6
17%
9
26%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
17%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
1:2
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
13
7
2
18
2.5
3
17
2
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 21 10 8 3 42 - 25 38
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Хьюстон Динамо
 2:2 Заявка 21 8 7 6 29 - 25 31
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 10 6 2 2 22 - 10 20
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 2:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 2:2 Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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