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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:3
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
4' Гол
Уайт Брайан
13' Желтая карточка
Чжон Сан Бин
0:2
17' Гол
Лаборда Матиас
23' Желтая карточка
Бран Алехандро
28' Желтая карточка
Уайт Брайан
0:2
29' Не забитый пенальти
Росалес Джозеф
1:2
30' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
39' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
45' Желтая карточка
Голд Райан
1:3
60' Гол
Берхальтер Себастьян
81' Желтая карточка
Лаборда Матиас
90' Желтая карточка
Адебайо-Смит Джордан
90'+7
30
Alec
Smir
37
Кларк
Кейден
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
2
Паделфорд
Девин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
25
Бран
Алехандро
31
Дотсон
Хассани
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
8
Шёпф
Алессандро
45
Вите
Педро
16
Берхальтер
Себастьян
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
28
Джонсон
Левонте
Миннесота Юнайтед
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
3:2
М
1:1
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:3
М
4:2
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.43
0.71

Среднее время на гол

37
126

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.33
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.29
Лод Робин 5 0.24
Чжон Сан Бин 4 0.19
Ариага Кервин 3 0.14
Дотсон Хассани 3 0.14
Пукки Теэму 2 0.1
Фрагапане Франко 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Бран Алехандро 1 0.05
Трапп Уилл 1 (1) 0.05
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голд Райан 9 (2) 0.45
Уайт Брайан 9 0.45
Пико Фабрис 4 0.2
Рапосо Райан 2 0.1
Лаборда Матиас 2 0.1
Крейлах Дамир 2 0.1
Берхальтер Себастьян 2 0.1
Шёпф Алессандро 1 0.05
Али Ахмед 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 3 1
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Бран Алехандро 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Браун Джавейн 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ванкувер Уайткэпс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
4
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

13
14
Миннесота Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
6
35%
4
25%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
17%
6
35%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90

Забито

35
33
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
11%
5
15%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
9
26%
10
30%
76-90

Пропущено

34
28
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
9%
4
14%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
7
25%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
6
1.5
4
5
1
10
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
3
1.5
6
5
4
6
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
4
12
9
1.5
10
10
5
16
2.5
5
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 21 11 7 3 42 - 24 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 10 7 1 2 22 - 9 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 4'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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