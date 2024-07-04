Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолУайт Брайан
13' Желтая карточкаЧжон Сан Бин
0:2
17' ГолЛаборда Матиас
23' Желтая карточкаБран Алехандро
28' Желтая карточкаУайт Брайан
0:2
29' Не забитый пенальтиРосалес Джозеф
1:2
30' ГолХлонгвейн Бонгокуле
39' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
45' Желтая карточкаГолд Райан
1:3
60' ГолБерхальтер Себастьян
81' Желтая карточкаЛаборда Матиас
90' Желтая карточкаАдебайо-Смит Джордан
90'+7
Ход матча
4'
0:1
13'
17'
0:2
23'
28'
29'
0:2
30'
39'
45'
60'
81'
30
Alec
Smir
37
Кларк
Кейден
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
15
Утвик
Бьорн
45
Вите
Педро
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
30 Alec SmirВратарь
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бендик ДжоВратарь
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.71
Среднее время на гол
37
126
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.33
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.29
|Лод Робин
|5
|0.24
|Чжон Сан Бин
|4
|0.19
|Ариага Кервин
|3
|0.14
|Дотсон Хассани
|3
|0.14
|Пукки Теэму
|2
|0.1
|Фрагапане Франко
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Бран Алехандро
|1
|0.05
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.05
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|9 (2)
|0.45
|Уайт Брайан
|9
|0.45
|Пико Фабрис
|4
|0.2
|Рапосо Райан
|2
|0.1
|Лаборда Матиас
|2
|0.1
|Крейлах Дамир
|2
|0.1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.1
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|3
|1
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Бран Алехандро
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ванкувер Уайткэпс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
4
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
13
14
Миннесота Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
6
35%
4
25%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
6
33%
3
18%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
17%
6
35%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
2
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
7
33%
5
36%
76-90
Забито
35
33
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
11%
5
15%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
9
26%
10
30%
76-90
Пропущено
34
28
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
9%
4
14%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
7
25%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
9
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
81
56
45
110
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
73
65
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
164
129
1010
516
515
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|2:1 Заявка
|21
|11
|7
|3
|42 - 24
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|1:2 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9