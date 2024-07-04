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Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
2:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
28' Гол
Лёвен Эдуард
2:0
41' Гол
Кидзима Хосэи
56' Желтая карточка
Рид Джейден
61' Желтая карточка
Вассилев Индиана
66' Желтая карточка
Hernan Lopez
72' Желтая карточка
Коста Витор
90'+6
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
8
Дуркин
Кристофер
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
6
Блом
Нджабуло
41
Кляйн
Джонни
10
Лёвен
Эдуард
85
Кидзима
Хосэи
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
19
Вассилев
Индиана
25
Ярброуг
Вильям
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
15
Бисон
Таннер
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
16
Скахен
Джек
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
19
Джадд
Престон
28
Киканович
Бенджамин
Сент-Луис Сити
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.24
Вассилев Индиана 3 0.14
Помпеу Селио 3 0.14
Лёвен Эдуард 3 (2) 0.14
Тотлэнд Томас 2 0.1
Адениран Сэмюэл 2 0.1
Альм Расмус 1 0.05
Дуркин Кристофер 1 0.05
Кидзима Хосэи 1 0.05
Нильссон Йоаким 1 0.05
Яро Джошуа 1 0.05
Блом Нджабуло 1 0.05
Ториссон Ноккви Тейр 1 0.05
Острак Томаш 1 0.05
Марканич Энтони 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.24
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.19
Эспиноса Кристиан 3 0.14
Hernan Lopez 3 0.14
Тоньяо 3 0.14
Киканович Бенджамин 3 0.14
Коста Витор 2 0.1
Марье Поль 2 0.1
Скахен Джек 1 0.05
Вилсон Бруно 1 0.05
Джадд Престон 1 0.05
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Дуркин Кристофер 6 0
Тотлэнд Томас 5 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Рид Джейден 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Уоттс Акил 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Hernan Lopez 2 0
Тоньяо 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
15
Сент-Луис Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

10
6
Сент-Луис Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
34
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
2
6%
1-15
1
9%
8
24%
16-30
1
9%
5
15%
31-45
3
27%
3
9%
46-60
3
27%
4
12%
61-75
2
18%
12
35%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
29%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
36%
8
35%
76-90

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
5
18%
5
18%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
29%
31-45
5
18%
7
25%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
5
18%
1
4%
76-90

Пропущено

36
57
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
3
8%
3
5%
1-15
5
14%
10
18%
16-30
3
8%
8
14%
31-45
8
22%
7
12%
46-60
6
17%
9
16%
61-75
11
31%
20
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
3
7
1
11
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
4
1.5
5
6
4
5
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
5
9
12
1.5
8
13
5
16
2.5
5
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 21 11 7 3 42 - 24 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
7.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 10 7 1 2 22 - 9 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Хьюстон Динамо
 1:2 Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Индиана Васильев сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Кидзима Хосэи бьет в цель!
    • 28'
      Индиана Васильев сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Лёвен Эдуард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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