Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
2:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолЛёвен Эдуард
2:0
41' ГолКидзима Хосэи
56' Желтая карточкаРид Джейден
61' Желтая карточкаВассилев Индиана
66' Желтая карточкаHernan Lopez
72' Желтая карточкаКоста Витор
90'+6
Ход матча
28'
1:0
41'
56'
61'
62'
66'
72'
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
41
Кляйн
Джонни
10
Лёвен
Эдуард
26
Тоньяо
15
Бисон
Таннер
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
16
Скахен
Джек
30
Цакирис
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
- Полузащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Hackworth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.24
|Вассилев Индиана
|3
|0.14
|Помпеу Селио
|3
|0.14
|Лёвен Эдуард
|3 (2)
|0.14
|Тотлэнд Томас
|2
|0.1
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.1
|Альм Расмус
|1
|0.05
|Дуркин Кристофер
|1
|0.05
|Кидзима Хосэи
|1
|0.05
|Нильссон Йоаким
|1
|0.05
|Яро Джошуа
|1
|0.05
|Блом Нджабуло
|1
|0.05
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0.05
|Острак Томаш
|1
|0.05
|Марканич Энтони
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.24
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.19
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.14
|Hernan Lopez
|3
|0.14
|Тоньяо
|3
|0.14
|Киканович Бенджамин
|3
|0.14
|Коста Витор
|2
|0.1
|Марье Поль
|2
|0.1
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Вилсон Бруно
|1
|0.05
|Джадд Престон
|1
|0.05
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Кидзима Хосэи
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Рид Джейден
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
|Уоттс Акил
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
15
Сент-Луис Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
10
6
Сент-Луис Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
6
33%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
34
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
2
6%
1-15
1
9%
8
24%
16-30
1
9%
5
15%
31-45
3
27%
3
9%
46-60
3
27%
4
12%
61-75
2
18%
12
35%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
29%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
25
23
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
36%
8
35%
76-90
Забито
28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
5
18%
5
18%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
29%
31-45
5
18%
7
25%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
5
18%
1
4%
76-90
Пропущено
36
57
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
3
8%
3
5%
1-15
5
14%
10
18%
16-30
3
8%
8
14%
31-45
8
22%
7
12%
46-60
6
17%
9
16%
61-75
11
31%
20
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
64
48
37
111
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
101
54
56
45
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
165
912
813
516
516
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|2:1 Заявка
|21
|11
|7
|3
|42 - 24
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|1:2 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|2:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:2 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|2:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9