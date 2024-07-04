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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:1
Первый тайм: 20'
Хьюстон Динамо
0'
5' Желтая карточка
Блессинг Латиф
0:1
8' Гол
Алию Ибрахим

Ход матча

5'
 
Блессинг Латиф
8'
0:1
Алию Ибрахим
(Ковальчик Себастьян)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
4.20
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4.05
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4.60
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
19
Дэвис
Боде
3
Овьедо
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
0:3
ОК
3:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

1.72
0.71

Среднее время на гол

52
127

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 16 (2) 0.76
Гомес Карлос III 10 0.48
Джулио Андерсон 6 0.29
Луна Диего 3 0.14
Катранис Александрос 2 0.1
Крукс Мэтт 1 0.05
Паласио Нельсон 1 0.05
Енели Эмека 1 0.05
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Охеда Брайан 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 5 0.24
Блессинг Латиф 5 0.24
Феррейра Карлос III 4 (1) 0.19
Ковальчик Себастьян 3 0.14
Басси Амине 2 0.1
Эскобар Франко 2 0.1
Сегал Габриэль 2 0.1
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Смит Брэд 1 0.05
Эррера Эктор 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 5 0
Крукс Мэтт 5 0
Катранис Александрос 4 0
Енели Эмека 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Луна Диего 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 4 1
Эскобар Франко 5 0
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
6
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

20
11
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
6
43%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

40
26
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
1
3%
4
15%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
10
25%
5
19%
31-45
2
5%
3
12%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
12
30%
9
35%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
22%
6
25%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
6
26%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
3
7
4
5
2.5
1
9
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
5
1.5
5
5
3
8
2.5
1
9
2
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
11
9
1.5
8
12
7
13
2.5
2
18
4
16
3.5
1
19
2
18
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 21 10 7 4 40 - 24 37
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 21 9 6 6 28 - 23 33
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 20 9 4 7 32 - 28 31
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 8 6 7 39 - 35 30
8.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 21 8 5 8 34 - 34 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 19 10 6 3 35 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 21 6 8 7 24 - 26 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Филадельфия Юнион
 3:2 Заявка 21 5 8 8 36 - 37 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
13.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20
15.
Чикаго Файр
 2:3 Заявка 21 4 6 11 26 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 10 6 1 3 20 - 9 19
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 2:3 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 3:2 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 0:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
6.
Миннесота Юнайтед
 1:2 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 3:2 Заявка 11 4 5 2 23 - 19 17
5.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 2:3 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
4.20
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4.05
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4.60
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Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо онлайн

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Хьюстон Динамо
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