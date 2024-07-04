Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
8'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
72 Гозо ЗавьерПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
1.72
0.71
Среднее время на гол
52
127
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.76
|Гомес Карлос III
|10
|0.48
|Джулио Андерсон
|6
|0.29
|Луна Диего
|3
|0.14
|Катранис Александрос
|2
|0.1
|Крукс Мэтт
|1
|0.05
|Паласио Нельсон
|1
|0.05
|Енели Эмека
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|5
|0.24
|Блессинг Латиф
|5
|0.24
|Феррейра Карлос III
|4 (1)
|0.19
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.14
|Басси Амине
|2
|0.1
|Эскобар Франко
|2
|0.1
|Сегал Габриэль
|2
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|5
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Енели Эмека
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Эскобар Франко
|5
|0
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
6
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
20
11
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
6
43%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
40
26
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
1
3%
4
15%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
10
25%
5
19%
31-45
2
5%
3
12%
46-60
6
15%
3
12%
61-75
12
30%
9
35%
76-90
Пропущено
23
24
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
22%
6
25%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
6
26%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
54
37
45
19
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
65
55
38
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
119
812
713
218
416
119
218
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|3.
|0:1 Заявка
|21
|10
|7
|4
|40 - 24
|37
|4.
|1:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|28 - 23
|33
|5.
|2:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|32 - 28
|31
|6.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|8.
|1:2 Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 34
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|2:0 Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|0:2 Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|1:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|0:1 Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 26
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|3:2 Заявка
|21
|5
|8
|8
|36 - 37
|23
|12.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
|15.
|2:3 Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 39
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|1:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|2:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|2:3 Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|3:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|0:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|2:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|1:2 Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|2:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:2 Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|3:2 Заявка
|11
|4
|5
|2
|23 - 19
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|2:3 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8