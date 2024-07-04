Тур: 1. Стадион: America First Field.
3:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаБлессинг Латиф
0:1
8' ГолАлию Ибрахим
1:1
22' ГолГомес Карлос
2:1
42' ГолЛуна Диего
2:2
55' Гол в свои воротаБроди Эндрю
3:2
67' ГолОхеда Брайан
77' Желтая карточкаОхеда Брайан
90' Желтая карточкаЕнели Эмека
90' Желтая карточкаЭскобар Франко
90'+6
Ход матча
8'
22'
1:1
42'
2:1
55'
2:2
67'
3:2
77'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа «Реала»
-
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
72 Гозо ЗавьерПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
1.72
0.71
Среднее время на гол
52
127
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|16 (2)
|0.76
|Гомес Карлос III
|11
|0.52
|Джулио Андерсон
|6
|0.29
|Луна Диего
|4
|0.19
|Катранис Александрос
|2
|0.1
|Крукс Мэтт
|1
|0.05
|Охеда Брайан
|1
|0.05
|Паласио Нельсон
|1
|0.05
|Енели Эмека
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.29
|Блессинг Латиф
|5
|0.24
|Феррейра Карлос III
|4 (1)
|0.19
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.14
|Басси Амине
|2
|0.1
|Эскобар Франко
|2
|0.1
|Сегал Габриэль
|2
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|5
|0
|Крукс Мэтт
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Охеда Брайан
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|6
|0
|Дорси Гриффин
|4
|1
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хьюстон Динамо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
7
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Хьюстон Динамо
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
20
11
Реал Солт-Лейк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Хьюстон Динамо
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
21
18
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
25%
6
40%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
3
33%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
5
26%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
5%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
44
27
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
1
2%
5
19%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
11
25%
5
19%
31-45
3
7%
3
11%
46-60
7
16%
3
11%
61-75
12
27%
9
33%
76-90
Пропущено
24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
3
13%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
5
21%
7
25%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
6
25%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
37
55
19
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
65
65
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
129
912
813
219
417
120
219
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|5.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|39 - 35
|30
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9