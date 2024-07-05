Тур: 1. Стадион: Тойота.
0:1
Первый тайм: 10'
Ход матча
8'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
11
Антони
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Икоба ТегаНападающий
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
51 Sawyer Jura
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Даллас
Портленд Тимберс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
13
Голов в среднем за матч
2.35
0.87
Среднее время на гол
38
103
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
63
34
Голов в среднем за матч
1.97
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
Среднее время на гол
45
84
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.45
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.2
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.15
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.1
|Льетгет Себастьян
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Фаррингтон Логан
|1
|0.05
|Анса Юджин
|1
|0.05
|Арриола Пол
|1
|0.05
|Фрейзер Лиам
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Сили Данте
|1
|0.05
|Берджесс Нкоси
|1
|0.05
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (3)
|0.43
|Родригес Джонатан
|9 (1)
|0.43
|Мора Фелипе
|9 (1)
|0.43
|Морено Сантьяго
|4
|0.19
|Антони
|3
|0.14
|Уильямсон Эрик
|1
|0.05
|Миллер Эрик
|1
|0.05
|Асприлья Дайрон
|1
|0.05
|Фогаса Натан
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Мора Фелипе
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
11
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
2
20
Даллас
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
7
31
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
7
32%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Забито
28
39
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
2
7%
5
13%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
5
18%
9
23%
61-75
6
21%
11
28%
76-90
Пропущено
31
35
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
4
13%
8
23%
31-45
7
23%
8
23%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
8
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Даллас
Портленд Тимберс
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
11 раз 52%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Даллас
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
82
28
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
19
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
183
713
156
218
417
119
219
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 27
|40
|4.
|1:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|40 - 35
|33
|5.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|6.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 35
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|12.
|0:1 Заявка
|21
|5
|5
|11
|27 - 33
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9