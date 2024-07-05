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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:1
Первый тайм: 10'
Портленд Тимберс
0'
0:1
8' Гол
Антони

Ход матча

8'
0:1
Антони
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
Ничья
Портленд Тимберс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
4
Фарфан
Марко
8
Льетгет
Себастьян
14
Ильяраменди
Асьер
16
Нтсабеленг
Тсики
35
Пондека
Томаш
9
Муса
Петар
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
14
Родригес
Джонатан
Даллас
3-4-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Портленд Тимберс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Голы

Всего голов

40
13

Голов в среднем за матч

2.35
0.87

Среднее время на гол

38
103

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

63
34

Голов в среднем за матч

1.97
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26

Среднее время на гол

45
84

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.45
Феррейра Хесус 4 (1) 0.2
Дельгадо Патриксон 3 0.15
Ильяраменди Асьер 2 0.1
Льетгет Себастьян 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Фаррингтон Логан 1 0.05
Анса Юджин 1 0.05
Арриола Пол 1 0.05
Фрейзер Лиам 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Сили Данте 1 0.05
Берджесс Нкоси 1 0.05
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (3) 0.43
Родригес Джонатан 9 (1) 0.43
Мора Фелипе 9 (1) 0.43
Морено Сантьяго 4 0.19
Антони 3 0.14
Уильямсон Эрик 1 0.05
Миллер Эрик 1 0.05
Асприлья Дайрон 1 0.05
Фогаса Натан 1 0.05
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Норрис Нолан 3 0
Пас Мартен 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Миллер Эрик 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Мора Фелипе 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0

Результаты матчей

Даллас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
11
Даллас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

2
20
Даллас
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
55% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

7
31

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
4
18%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
7
32%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Забито

28
39
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
2
7%
5
13%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
5
18%
9
23%
61-75
6
21%
11
28%
76-90

Пропущено

31
35
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
4
13%
8
23%
31-45
7
23%
8
23%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
8
26%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Даллас
Портленд Тимберс

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
11 раз 52%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Даллас
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
2
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
3
7
13
1.5
15
6
2
18
2.5
4
17
1
19
3.5
2
19
1
19
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 12 4 4 41 - 23 40
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 11 7 3 43 - 25 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 21 11 7 3 41 - 27 40
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 22 9 6 7 40 - 35 33
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 21 9 4 8 38 - 35 31
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
12.
Даллас
 0:1 Заявка 21 5 5 11 27 - 33 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
5.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
8.
Даллас
 0:1 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 0:1 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (9)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Антони бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
Ничья
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