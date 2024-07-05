Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:1
Конец матча
0'
0:1
47' ГолРасселл Джонни
53' Желтая карточкаХаррис Кельвин
1:1
69' ГолЛарраз Оливер
73' Желтая карточкаРадоя Неманья
87' Желтая карточкаМихайлович Джордже
90' Желтая карточкаМелия Тим
2:1
90' ПенальтиМихайлович Джордже
90'+10
Ход матча
47'
0:1
53'
69'
1:1
73'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.15
1.15
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.85
0.92
Среднее время на гол
48
97
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.5
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.45
|Бассетт Коул
|6
|0.27
|Харрис Кельвин
|4
|0.18
|Кабрал Кевин
|3
|0.14
|Бомбито Мойзе
|2
|0.09
|Фернандес Омир
|1
|0.05
|Ларраз Оливер
|1
|0.05
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|5
|0.23
|Томми Эрик
|4
|0.18
|Расселл Джонни
|4
|0.18
|Пулидо Алан
|3
|0.14
|Африфа Стивен
|3
|0.14
|Дэвис Якоб
|2
|0.09
|Вальтер Реми
|2
|0.09
|Росеро Даниэль
|2
|0.09
|Варгас Аленис
|2
|0.09
|Саллой Даниэль
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Радоя Неманья
|1
|0.05
|Ляйбольд Тим
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Леффелсенд Яспер
|2
|0
|Бомбито Мойзе
|2
|0
|Ронен Коннор
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Расселл Джонни
|4
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Кастелланос Роберт
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Спортинг Канзас-Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
9
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Спортинг Канзас-Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
13
12
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Спортинг Канзас-Сити
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
5
42%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
4
29%
6
26%
76-90
Забито
21
21
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
7
33%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
4
19%
76-90
Пропущено
22
24
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
40
33
16 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
5
13%
8
24%
61-75
10
25%
7
21%
76-90
Пропущено
36
47
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
3
6%
16-30
7
19%
10
21%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
4
11%
12
26%
61-75
9
25%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
83
37
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
66
38
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
193
139
1111
616
418
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|1:2 Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|2:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9