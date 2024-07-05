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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
47' Гол
Расселл Джонни
53' Желтая карточка
Харрис Кельвин
1:1
69' Гол
Ларраз Оливер
73' Желтая карточка
Радоя Неманья
87' Желтая карточка
Михайлович Джордже
90' Желтая карточка
Мелия Тим
2:1
90' Пенальти
Михайлович Джордже
90'+10
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
22
Бассонг
Зохран
17
Дэвис
Якоб
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
23
Агада
Уильям
77
Ционис
Маринос
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
57.7%
23.1%
5 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
3:1
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
2:1
ОК
0:2
М
2:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.15
1.15

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
0.92

Среднее время на гол

48
97

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 11 (4) 0.5
Михайлович Джордже 10 (3) 0.45
Бассетт Коул 6 0.27
Харрис Кельвин 4 0.18
Кабрал Кевин 3 0.14
Бомбито Мойзе 2 0.09
Фернандес Омир 1 0.05
Ларраз Оливер 1 0.05
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 5 0.23
Томми Эрик 4 0.18
Расселл Джонни 4 0.18
Пулидо Алан 3 0.14
Африфа Стивен 3 0.14
Дэвис Якоб 2 0.09
Вальтер Реми 2 0.09
Росеро Даниэль 2 0.09
Варгас Аленис 2 0.09
Саллой Даниэль 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Радоя Неманья 1 0.05
Ляйбольд Тим 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Наварро Рафа 4 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Леффелсенд Яспер 2 0
Бомбито Мойзе 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Бассетт Коул 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 8 0
Родригес Мемо 6 0
Радоя Неманья 5 0
Расселл Джонни 4 0
Фонтас Андреу 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Томми Эрик 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Кастелланос Роберт 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Бассонг Зохран 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Спортинг Канзас-Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
9
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Спортинг Канзас-Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

13
12
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Спортинг Канзас-Сити
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
5
42%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Забито

21
21
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
7
33%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
4
19%
76-90

Пропущено

22
24
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

40
33
16 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
8
24%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
9
23%
3
9%
46-60
5
13%
8
24%
61-75
10
25%
7
21%
76-90

Пропущено

36
47
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
3
6%
16-30
7
19%
10
21%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
4
11%
12
26%
61-75
9
25%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
8
3
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
19
3
13
9
1.5
11
11
6
16
2.5
4
18
1
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 11 7 3 43 - 25 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Лос-Анджелес
 2:1 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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