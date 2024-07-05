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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:2
Перерыв
Лос-Анджелес
0'
22' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
0:1
40' Гол
Камара Кей
0:2
44' Пенальти
Буанга Денис

Ход матча

22'
Серрильо Эдвин
 
40'
0:1
Камара Кей
44'
0:2
Буанга Денис
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
3.25
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8.54
2.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
4:2
М
2:1
ОК
0:2
М
2:3
М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

2.3
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

2.75
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

2.55
1.73

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

35
52

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.55
Пек Габриэл 6 0.27
Пуч Рикард 6 (1) 0.27
Пейнтсил Джозеф 6 (1) 0.27
Фагундес Диего 3 0.14
Ёсида Мая 2 0.09
Берри Мигель 2 0.09
Дельгадо Марко 1 0.05
Ауде Хулиан 1 0.05
Завалета Эрик 1 0.05
Куэвас Маурисио 1 0.05
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (6) 0.67
Богуш Матеуш 12 0.57
Тильман Тимоти 4 0.19
Оливера Кристиан 4 0.19
Камара Кей 3 0.14
Атуэста Эдуард 2 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.05
Моралес Давид 1 0.05
Анхель Томас 1 0.05
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Пуч Рикард 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Тильман Тимоти 5 0
Паленсия Серги 4 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Буанга Денис 2 0
Сегура Эдди 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
7
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

17
29
Лос-Анджелес Гэлакси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Лос-Анджелес
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
25% (5)
65% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

24
36

Голы по времени матча

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
5
38%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
5%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
7
24%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
7
37%
4
14%
61-75
5
26%
5
17%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

42
42
14 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
12%
5
12%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
5
12%
8
19%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
10
24%
6
14%
61-75
10
24%
10
24%
76-90

Пропущено

26
22
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
4
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Точный счет

1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
9
2
4
5
2.5
5
6
2
7
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
6
1.5
4
5
4
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
3
13
8
1.5
13
7
8
13
2.5
6
14
2
19
3.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 21 13 4 4 43 - 23 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 11 7 3 43 - 25 40
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 22 11 7 4 41 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 22 14 5 3 50 - 31 47
2.
Цинциннати
 Заявка 21 14 3 4 36 - 25 45
3.
Коламбус Крю
 Заявка 19 10 6 3 36 - 18 36
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 6 6 9 29 - 27 24
9.
Орландо Сити
 Заявка 21 6 6 9 27 - 36 24
10.
Торонто
 Заявка 22 7 3 12 30 - 39 24
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
12.
ФК Монреаль
 Заявка 21 5 7 9 30 - 45 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 21 4 8 9 36 - 39 20
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 4 8 10 30 - 42 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 7 1 2 23 - 10 22
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 10 6 3 1 22 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Коламбус Крю
 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
6.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
11.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 16 - 14 17
4.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 11 8 2 1 22 - 15 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
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