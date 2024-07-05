Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
0:2
Перерыв
Ход матча
22'
40'
0:1
44'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
24
Нил
Джален
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
2.3
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
2.75
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
2.55
1.73
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
35
52
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.55
|Пек Габриэл
|6
|0.27
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.27
|Пейнтсил Джозеф
|6 (1)
|0.27
|Фагундес Диего
|3
|0.14
|Ёсида Мая
|2
|0.09
|Берри Мигель
|2
|0.09
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Ауде Хулиан
|1
|0.05
|Завалета Эрик
|1
|0.05
|Куэвас Маурисио
|1
|0.05
|Ямане Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (6)
|0.67
|Богуш Матеуш
|12
|0.57
|Тильман Тимоти
|4
|0.19
|Оливера Кристиан
|4
|0.19
|Камара Кей
|3
|0.14
|Атуэста Эдуард
|2
|0.1
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Моралес Давид
|1
|0.05
|Анхель Томас
|1
|0.05
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Пуч Рикард
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
7
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
17
29
Лос-Анджелес Гэлакси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Лос-Анджелес
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
25% (5)
65% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
24
36
Голы по времени матча
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
6
26%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
5
38%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
19
29
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
5%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
7
24%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
7
37%
4
14%
61-75
5
26%
5
17%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
42
42
14 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
12%
5
12%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
5
12%
8
19%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
10
24%
6
14%
61-75
10
24%
10
24%
76-90
Пропущено
26
22
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
6
23%
4
18%
16-30
6
23%
6
27%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
4
15%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3
Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Точный счет
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 29%
2
5 раз 24%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
92
45
56
27
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
72
66
45
48
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
173
138
137
813
614
219
218
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 23
|43
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|0:2 Заявка
|22
|11
|7
|4
|41 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|50 - 31
|47
|2.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|36 - 25
|45
|3.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|8.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|10.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|30 - 39
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|30 - 45
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|36 - 39
|20
|15.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|30 - 42
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|4.
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 15
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9