  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:0
Второй тайм: 68'
ХИК
0'
1:0
4' Гол
Ветели Йоона
2:0
13' Гол
Хаарала Сантери
54' Желтая карточка
Риски Роопе
54' Желтая карточка
Томас Диого
59' Желтая карточка
Ветели Йоона
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
17
Marius
Soederbaeck
7
Ветели
Йоона
8
Maksim
Stjopin
14
Попович
Антон
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
29
Хаарала
Сантери
1
Ост
Джесси
6
Хальме
Аапо
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
14
Сарпей
Ханс
10
Лингман
Лукас
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
Ильвес
ХИК

История личных встреч

Ильвес
ХИК

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
125%
1 победа 10 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:1
В
1:0
В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

0.94
0.64

Среднее время на гол

96
141

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

2.09
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 6 (2) 0.4
Oiva Jukkola 4 0.27
Риски Роопе 4 0.27
Попович Антон 2 0.13
Арифи Дони 2 0.13
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.13
Maksim Stjopin 2 0.13
Улунду Винсент 2 0.13
Ветели Йоона 1 0.07
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.07
Аспегрен Фелипе 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Мяенпя Аапо 1 0.07
Marius Soederbaeck 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.44
Кескинен Топи 6 0.38
Лингман Лукас 3 (2) 0.19
Олусанья Антони 2 0.13
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.06
Банде Хассане 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Паллас Ноа 1 0.06
Тойвио Йоона 1 0.06
Хальме Аапо 1 0.06
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.06
_Ezeh D. 1 0.06
Liam Moeller 1 0.06
Stanislav Baranov 1 0.06

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 5 1
Ветели Йоона 6 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Риски Роопе 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
5
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
15
Ильвес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ХИК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
11%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
7
44%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

27
28
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
11%
4
14%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
8
30%
30%
5
18%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
6
22%
9
32%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
18%
3
20%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5
Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2

Результаты матчей

Ильвес
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ильвес
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
4
4
4
3
2.5
3
5
2
5
3.5
2
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
7
8
4
10
2.5
5
10
2
12
3.5
3
12
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:2 16 8 4 4 28 - 17 28
2.
Ильвес
 2:0 15 7 5 3 29 - 17 26
3.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
4.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
ВПС
 14 7 4 3 23 - 18 25
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 14 3 4 7 18 - 26 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 13 2 3 8 13 - 23 9
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:2 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Ильвес
 2:0 8 4 2 2 20 - 12 14
5.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
6.
ВПС
 7 3 3 1 13 - 9 12
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 2:0 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 0:2 8 3 2 3 12 - 11 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
ЕИФ Экенас
 7 1 1 5 8 - 15 4
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 8 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Oiva Jukkola сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Хаарала Сантери бьет в цель!
  • 4'
    Хаарала Сантери сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Ветели Йоона бьет в цель!
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    Ничья
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