Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
4' ГолВетели Йоона
2:0
13' ГолХаарала Сантери
53' Желтая карточкаТомас Диого
53' Желтая карточкаРиски Роопе
59' Желтая карточкаВетели Йоона
3:0
77' ГолРиски Роопе
85' Желтая карточкаКескинен Топи
88' Желтая карточкаМяенпя Аапо
90'+7
Ход матча
4'
1:0
13'
2:0
53'
53'
59'
77'
3:0
85'
88'
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
10
Риски
Роопе
45
Томас
Диого
14
Сарпей
Ханс
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Ильвес
ХИК
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
112.5%
62.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
125%
1 победа 10 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
27 матчей
11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
0.94
0.64
Среднее время на гол
96
141
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
2.09
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|6 (2)
|0.4
|Риски Роопе
|5
|0.33
|Oiva Jukkola
|4
|0.27
|Попович Антон
|2
|0.13
|Арифи Дони
|2
|0.13
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.13
|Maksim Stjopin
|2
|0.13
|Улунду Винсент
|2
|0.13
|Ветели Йоона
|1
|0.07
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.07
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.07
|Миеттунен Тату
|1
|0.07
|Мяенпя Аапо
|1
|0.07
|Marius Soederbaeck
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.44
|Кескинен Топи
|6
|0.38
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.19
|Олусанья Антони
|2
|0.13
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.06
|Банде Хассане
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Паллас Ноа
|1
|0.06
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|Хальме Аапо
|1
|0.06
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.06
|_Ezeh D.
|1
|0.06
|Liam Moeller
|1
|0.06
|Stanislav Baranov
|1
|0.06
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|5
|1
|Ветели Йоона
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
5
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
15
Ильвес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
21
12
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
19%
2
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
7
44%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
30
28
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
5
17%
4
14%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
8
27%
5
18%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
7
23%
9
32%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
18%
5
28%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2
ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5
Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2
Результаты матчей
Ильвес
ХИК
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
53
35
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
96
79
510
511
213
313
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|2.
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|3.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 19
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 15
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 18
|21
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|14
|3
|4
|7
|18 - 26
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|19 - 24
|12
|11.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|9.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6