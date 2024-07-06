  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:1
Перерыв
ЕИФ Экенас
0'
21' Красная карточка
Mikko Pitkaenen
0:1
22' Гол
Vaino Vehkonen
1:1
36' Гол
Mads Borchers
45' Желтая карточка
Roni Pietsalo

Ход матча

21'
Mikko Pitkaenen
 
22'
0:1
Vaino Vehkonen
36'
Mads Borchers
1:1
45'
 
Roni Pietsalo
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ЕИФ Экенас
5.00
Реклама, bettery.ru
9.70
Реклама, zenit.win
8.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
11
Mads
Borchers
10
Хасселбайнк
Глеофило
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
35
Лекселль
Александр
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
7
Roni
Pietsalo
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
73
Фофана
Тиемоко
ВПС
ЕИФ Экенас

История личных встреч

ВПС
ЕИФ Экенас

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:2
И
2:0
И
2:3
И
2:1
И
1:0
И
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 9 (5) 0.6
Teemu Hytoenen 3 0.2
Хасселбайнк Глеофило 3 0.2
Башкиров Евгений 2 0.13
Хаукиоя Мартти 2 0.13
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.07
Alfie Cicale 1 0.07
Ниеми Мийка 1 0.07
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Antonio Almen 1 0.07
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.21
Vaino Vehkonen 2 0.14
Noah Lundstroem 2 0.14
Ойала Саломо 2 (1) 0.14
Кабаши Ариан 1 0.07
Simon Lindholm 1 0.07
Abdoulaye Kante 1 0.07
Фофана Тиемоко 1 0.07
Emil Pallas 1 0.07
Мохаммед Насиру 0 0
Йоэль Лехтонен 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Кауфманн Лукас 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 3 0
Йоэль Лехтонен 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Emil Pallas 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЕИФ Экенас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
3
ВПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
ЕИФ Экенас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
5
63%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
3
23%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
26%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

18
23
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
5
28%
7
30%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5
Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0

Результаты матчей

ВПС
ЕИФ Экенас

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ВПС
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
2
11
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
2.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
3.
ВПС
 1:1 15 7 5 3 24 - 19 26
4.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
5.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 14 3 4 7 18 - 26 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 1:1 14 2 4 8 14 - 24 10
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
5.
ВПС
 1:1 8 3 4 1 14 - 10 13
6.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1:1 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
9.
ЕИФ Экенас
 1:1 8 1 2 5 9 - 16 5
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Roni Pietsalo получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Mads Borchers бьет в цель!
  • 22'
    Г О О О О Л - Vaino Vehkonen бьет в цель!
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Mikko Pitkaenen увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой ВПС.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.33. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.33 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ЕИФ Экенас
5.00
Реклама, bettery.ru
9.70
Реклама, zenit.win
8.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 1:1 ЕИФ Экенас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ВПС
ЕИФ Экенас
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный