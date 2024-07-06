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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
2:3
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
21' Красная карточка
Mikko Pitkaenen
0:1
22' Гол
Vaino Vehkonen
1:1
36' Гол
Mads Borchers
45' Желтая карточка
Roni Pietsalo
55' Желтая карточка
Ramilson Almeida
59' Желтая карточка
Хасселбайнк Глеофило
67' Желтая карточка
Йоэль Лехтонен
1:2
68' Гол
Фофана Тиемоко
1:3
87' Гол
Мохаммед Насиру
2:3
90' Пенальти
Хаукиоя Мартти
90'+10
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
11
Mads
Borchers
10
Хасселбайнк
Глеофило
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
35
Лекселль
Александр
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
7
Roni
Pietsalo
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
73
Фофана
Тиемоко
ВПС
ЕИФ Экенас

История личных встреч

ВПС
ЕИФ Экенас

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:2
И
2:0
И
2:3
И
2:1
И
1:0
И
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 9 (5) 0.6
Teemu Hytoenen 3 0.2
Хасселбайнк Глеофило 3 0.2
Хаукиоя Мартти 3 (1) 0.2
Башкиров Евгений 2 0.13
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.07
Alfie Cicale 1 0.07
Ниеми Мийка 1 0.07
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Antonio Almen 1 0.07
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.21
Ойала Саломо 2 (1) 0.14
Фофана Тиемоко 2 0.14
Vaino Vehkonen 2 0.14
Noah Lundstroem 2 0.14
Мохаммед Насиру 1 0.07
Кабаши Ариан 1 0.07
Simon Lindholm 1 0.07
Abdoulaye Kante 1 0.07
Emil Pallas 1 0.07
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Башкиров Евгений 3 0
Antti-Ville Raeisaenen 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Кауфманн Лукас 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Vaino Vehkonen 2 0
Emil Pallas 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
3
ВПС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ЕИФ Экенас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
5
63%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
4
25%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
6
24%
4
25%
61-75
5
20%
3
19%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
6
29%
7
28%
61-75
4
19%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5
Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0

Результаты матчей

ВПС
ЕИФ Экенас

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ВПС
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
7
1.5
3
11
3
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
2.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
3.
КуПС
 14 7 4 3 24 - 15 25
4.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 13 6 3 4 19 - 18 21
7.
Мариехамн
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 14 3 4 7 18 - 26 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
5.
КуПС
 5 4 0 1 13 - 5 12
6.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Хака
 6 2 1 3 7 - 11 7
8.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Гнистан
 7 1 3 3 13 - 14 6
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Roni Pietsalo получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Mads Borchers бьет в цель!
    • 22'
      Г О О О О Л - Vaino Vehkonen бьет в цель!
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Mikko Pitkaenen увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ВПС 2:3 ЕИФ Экенас онлайн

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