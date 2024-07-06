Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
2:3
Конец матча
0'
21' Красная карточкаMikko Pitkaenen
0:1
22' ГолVaino Vehkonen
1:1
36' ГолMads Borchers
45' Желтая карточкаRoni Pietsalo
55' Желтая карточкаRamilson Almeida
59' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
67' Желтая карточкаЙоэль Лехтонен
1:2
68' ГолФофана Тиемоко
1:3
87' ГолМохаммед Насиру
2:3
90' ПенальтиХаукиоя Мартти
90'+10
Ход матча
21'
22'
0:1
36'
1:1
45'
55'
67'
68'
1:2
87'
1:3
90'
2:3
77
Аланко
Саму
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
ВПС
ЕИФ Экенас
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|9 (5)
|0.6
|Teemu Hytoenen
|3
|0.2
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.2
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.2
|Башкиров Евгений
|2
|0.13
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.07
|Alfie Cicale
|1
|0.07
|Ниеми Мийка
|1
|0.07
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.07
|Antonio Almen
|1
|0.07
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.21
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.14
|Фофана Тиемоко
|2
|0.14
|Vaino Vehkonen
|2
|0.14
|Noah Lundstroem
|2
|0.14
|Мохаммед Насиру
|1
|0.07
|Кабаши Ариан
|1
|0.07
|Simon Lindholm
|1
|0.07
|Abdoulaye Kante
|1
|0.07
|Emil Pallas
|1
|0.07
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Vaino Vehkonen
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
6
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЕИФ Экенас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
3
ВПС
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
ЕИФ Экенас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
1
9%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
5
63%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
1
6%
1-15
6
24%
4
25%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
6
24%
4
25%
61-75
5
20%
3
19%
76-90
Пропущено
21
25
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
6
29%
7
28%
61-75
4
19%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5
Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0
Результаты матчей
ВПС
ЕИФ Экенас
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ВПС
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
87
311
312
113
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6