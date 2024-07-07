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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
45' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
86' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
90'+5
76
Рик
Эндрю
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
26
Харриэль
Натан
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
16
МакГлинн
Джек
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
Филадельфия Юнион
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

44 матча

45.5%
18.2%
36.3%
20 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
8 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

43.2%
25%
31.8%
19 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
4:1
СИЦА
1:1
М
0:1
М
0:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.05

Среднее время на гол

53
85

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.19
1.3

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (4) 0.5
Уре Микаэль 6 0.27
Карранса Хулиан 6 0.27
МакГлинн Джек 3 0.14
Салливан Куинн 2 0.09
Бедойя Алехандро 2 0.09
Буэно Хесус 2 0.09
Барибо Тай 2 0.09
Вагнер Кай 1 0.05
Донован Крис 1 0.05
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.41
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.27
Харпер Кэмерон 5 0.23
Маноэль Элиас 5 (1) 0.23
Ванзейр Данте 2 0.09
Кармона Викельман 2 0.09
Амайя Фрэнки 1 0.05
Толкин Джон 1 0.05
Бёрк Кори 1 0.05
Рейес Андрес 1 0.05
Гьенгор Деннис 1 0.05
Холл Джулиан 1 0.05
Нилис Шон 0 0
Данкан Кайл 0 0
Эйле Ноа 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Глеснес Якоб 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Салливан Куинн 2 0
Семмле Оливер 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 7 1
Эйле Ноа 4 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
8
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

15
20
Филадельфия Юнион
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

26
28

Голы по времени матча

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
7
54%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
17%
6
30%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
4%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
6
29%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
33%
2
29%
76-90

Забито

36
36
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
8%
2
6%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
11
31%
8
22%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
8
22%
10
28%
76-90

Пропущено

39
27
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
10%
8
30%
30%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
9
23%
4
15%
46-60
3
8%
7
26%
61-75
10
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
9
2
1.5
6
5
4
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
5
14
7
1.5
12
9
4
17
2.5
5
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 25 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 22 6 6 10 29 - 28 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 11 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эдельман Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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