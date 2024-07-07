Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:0
Конец матча
Ход матча
76
Рик
Эндрю
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
12
Нилис
Дилан
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
44 матча
45.5%
18.2%
36.3%
20 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
8 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
43.2%
25%
31.8%
19 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.05
Среднее время на гол
53
85
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.19
1.3
Среднее время на гол
75
69
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (4)
|0.5
|Уре Микаэль
|6
|0.27
|Карранса Хулиан
|6
|0.27
|МакГлинн Джек
|3
|0.14
|Салливан Куинн
|2
|0.09
|Бедойя Алехандро
|2
|0.09
|Буэно Хесус
|2
|0.09
|Барибо Тай
|2
|0.09
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Донован Крис
|1
|0.05
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.41
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.27
|Харпер Кэмерон
|5
|0.23
|Маноэль Элиас
|5 (1)
|0.23
|Ванзейр Данте
|2
|0.09
|Кармона Викельман
|2
|0.09
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|Толкин Джон
|1
|0.05
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|Рейес Андрес
|1
|0.05
|Гьенгор Деннис
|1
|0.05
|Холл Джулиан
|1
|0.05
|Нилис Шон
|0
|0
|Данкан Кайл
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|7
|1
|Эйле Ноа
|4
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
8
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
15
20
Филадельфия Юнион
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
26
28
Голы по времени матча
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
7
54%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
17%
6
30%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
3
17%
3
15%
76-90
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
4%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
6
29%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
33%
2
29%
76-90
Забито
36
36
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
8%
2
6%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
11
31%
8
22%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
8
22%
10
28%
76-90
Пропущено
39
27
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
10%
8
30%
30%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
9
23%
4
15%
46-60
3
8%
7
26%
61-75
10
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
92
65
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
165
147
129
417
516
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 25
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|0:1 Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 28
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|1:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9