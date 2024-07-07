Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
15'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
27
О'Нил
Шейн
47
Томпсон
Коси
11
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Коламбус Крю
Торонто
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
41 матч
39%
31.7%
29.3%
16 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.86
0.89
Среднее время на гол
48
100
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Среднее время на гол
63
68
Всего голов
68
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|11 (1)
|0.55
|Росси Диего
|6 (1)
|0.3
|Кристиан Рамирез
|4
|0.2
|Арфстен Макс
|3
|0.15
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.15
|Моррис Эйдан
|2
|0.1
|Фарси Мохамед
|2
|0.1
|Морейра Стивен
|2
|0.1
|Хинестроза Марино
|2
|0.1
|Завадски Шон
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.35
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.26
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.17
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.09
|Спайсер Тайрис
|2
|0.09
|Этьенн Дерик
|2
|0.09
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нагбе Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|8
|1
|Бернардески Федерико
|6
|2
|Флорес Дейби
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Петретта Рауль
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Торонто
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Торонто
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
19
12
Коламбус Крю
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Торонто
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
19
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
6
19
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
3
16%
61-75
1
17%
8
42%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
42%
7
35%
76-90
Забито
36
30
13 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
1
3%
5
17%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
9
25%
2
7%
61-75
7
19%
8
27%
76-90
Пропущено
18
39
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
3
17%
1
3%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
22%
5
13%
31-45
1
6%
6
15%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
6
33%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Торонто
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
56
27
38
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
64
38
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
175
118
814
613
319
217
121
118
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|1:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 28
|34
|5.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|23
|14
|6
|3
|51 - 32
|48
|2.
|1:1 Заявка
|22
|14
|4
|4
|37 - 26
|46
|3.
|1:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|2:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|29 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|10.
|0:1 Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|11.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|12.
|0:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|30 - 46
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|0:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|0:2 Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|11.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|2:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|2.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|13.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|0:2 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9