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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
4:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
15' Гол
Эрнандес Хуан
45' Желтая карточка
Бернардески Федерико
2:0
52' Гол
Кристиан Рамирез
67' Желтая карточка
Этьенн Дерик
72' Желтая карточка
Нагбе Дарлингтон
3:0
81' Гол
Фарси Мохамед
4:0
85' Гол
Росси Диего
86' Желтая карточка
Франклин Кобе
90' Желтая карточка
Томпсон Коси
90'+6
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
10
Бернардески
Федерико
28
Петретта
Рауль
47
Томпсон
Коси
8
Лонгстафф
Мэттью
7
Маршалл-Ратти
Джакил
11
Этьенн
Дерик
99
Овусу
Принс-Осеи
Коламбус Крю
3-4-2-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Торонто

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

41 матч

39%
31.7%
29.3%
16 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

39%
24.4%
36.6%
16 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Голы

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.86
0.89

Среднее время на гол

48
100

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.32

Среднее время на гол

63
68

Всего голов

68
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.12

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 11 (1) 0.55
Росси Диего 7 (1) 0.35
Кристиан Рамирез 5 0.25
Фарси Мохамед 3 0.15
Арфстен Макс 3 0.15
Рассел-Роу Джейсен 3 0.15
Моррис Эйдан 2 0.1
Морейра Стивен 2 0.1
Хинестроза Марино 2 0.1
Завадски Шон 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.35
Овусу Принс-Осеи 6 0.26
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.17
Лонгстафф Мэттью 2 0.09
Спайсер Тайрис 2 0.09
Этьенн Дерик 2 0.09
Петретта Рауль 1 0.04
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 4 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 7 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 6 0
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Спайсер Тайрис 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Томпсон Коси 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Торонто
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Торонто
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

19
12
Коламбус Крю
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Торонто
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
19

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
3
16%
61-75
1
17%
8
42%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Забито

36
30
13 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
1
3%
5
17%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
9
25%
2
7%
61-75
7
19%
8
27%
76-90

Пропущено

18
39
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
3
17%
1
3%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
22%
5
13%
31-45
1
6%
6
15%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
6
33%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
6
2
7
2.5
3
8
1
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
4
1.5
3
8
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
5
11
8
1.5
8
14
6
13
2.5
3
19
2
17
3.5
1
21
1
18
4.5
1
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 25 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 22 6 6 10 29 - 28 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 11 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
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