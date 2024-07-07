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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
6:1
Конец матча
Интер Майами
0'
1:0
10' Гол
Кубо Юя
1:1
21' Гол
Кривцов Сергей
2:1
36' Гол
Акоста Лусиано
3:1
38' Гол
Буха Павел
4:1
45' Гол
Асад Ямиль
54' Желтая карточка
Кремаски Бенджамин
55' Желтая карточка
Нвободо Обинна
5:1
57' Гол
Кубо Юя
59' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
61' Желтая карточка
Кривцов Сергей
62' Желтая карточка
Бускетс Серхио
63' Вторая желтая карточка
Бускетс Серхио
6:1
72' Гол
Валенсуэла Херардо
90' Желтая карточка
Сантос Сержио
90'+4

Ход матча

10'
Кубо Юя
(Орельяно Лука)
1:0
21'
1:1
Кривцов Сергей
(Грессель Юлиан)
36'
Акоста Лусиано
(Нвободо Обинна)
2:1
38'
Буха Павел
(Акоста Лусиано)
3:1
45'
Асад Ямиль
4:1
54'
 
Кремаски Бенджамин
55'
Нвободо Обинна
 
56'
Сантос Сержио
Пауэлл Альвас
 
57'
Кубо Юя
(Орельяно Лука)
5:1
59'
 
Вейгандт Марсело
61'
 
Кривцов Сергей
62'
 
Бускетс Серхио
63'
 
Бускетс Серхио
66'
 
Аллен Ноа
Редондо Федерико
67'
 
Руис Давид
Тейлор Роберт
67'
Валенсуэла Херардо
Орельяно Лука
 
67'
Хэлси Бретт
Кубо Юя
 
72'
Валенсуэла Херардо
(Асад Ямиль)
6:1
75'
Келлер Кипп
Асад Ямиль
 
75'
Келси Кевин
Буха Павел
 
79'
 
Фрэй Ян
Кремаски Бенджамин
90'
Сантос Сержио
 
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
27
Асад
Ямиль
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
23
Орельяно
Лука
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
27
Кривцов
Сергей
5
Бускетс
Серхио
33
Негри
Франко
30
Кремаски
Бенджамин
42
Брайт
Янник
55
Редондо
Федерико
24
Грессель
Юлиан
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Цинциннати
3-4-2-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
0:1
ОК
3:3
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.22
1.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
54

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 10 (2) 0.45
Кубо Юя 9 0.41
Орельяно Лука 5 0.23
Келси Кевин 5 0.23
Буха Павел 4 0.18
Асад Ямиль 2 0.09
Сантос Сержио II 2 0.09
Бупендза Аарон 2 0.09
Бэрд Кори 1 0.05
Валенсуэла Херардо 1 0.05
Робинсон Майлз 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.52
Суарес Луис 12 0.52
Кампана Леонардо 5 0.22
Тейлор Роберт 4 0.17
Альба Жорди 3 0.13
Рохас Матиас 3 0.13
Кремаски Бенджамин 3 0.13
Гомес Диего 2 0.09
Фрэй Ян 2 0.09
Афонсо Лео 2 0.09
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 5 0
Йедлин Деандре 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 9 1
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Редондо Федерико 2 0
Кремаски Бенджамин 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

2
2
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

23
27
Цинциннати
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Интер Майами
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
2
10%
6
26%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
6
29%
1-15
5
45%
1
5%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

24
30
4 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
8%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
7
29%
29%
6
20%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

44
53
13 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
11%
6
11%
1-15
2
5%
7
13%
16-30
6
14%
9
17%
31-45
13
30%
30%
9
17%
46-60
9
20%
10
19%
61-75
9
20%
12
23%
76-90

Пропущено

24
35
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
0
0%
8
23%
1-15
7
29%
29%
2
6%
16-30
4
17%
10
29%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
5
21%
8
23%
61-75
3
13%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3

Результаты матчей

Цинциннати
Интер Майами

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 27%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
6
1 раз 5%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
8
3
3
8
2.5
4
7
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
2
9
1
10
5.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
8
4
3
8
2.5
4
8
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
2
11
11
1.5
16
7
6
16
2.5
8
15
4
18
3.5
3
20
1
21
4.5
2
21
1
21
5.5
1
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 25 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 22 6 6 10 29 - 28 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 11 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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