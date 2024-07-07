Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
6:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКубо Юя
1:1
21' ГолКривцов Сергей
2:1
36' ГолАкоста Лусиано
3:1
38' ГолБуха Павел
4:1
45' ГолАсад Ямиль
54' Желтая карточкаКремаски Бенджамин
55' Желтая карточкаНвободо Обинна
5:1
57' ГолКубо Юя
59' Желтая карточкаВейгандт Марсело
61' Желтая карточкаКривцов Сергей
62' Желтая карточкаБускетс Серхио
63' Вторая желтая карточкаБускетс Серхио
6:1
72' ГолВаленсуэла Херардо
90' Желтая карточкаСантос Сержио
90'+4
Ход матча
10'
1:0
21'
1:1
36'
2:1
38'
3:1
45'
4:1
55'
57'
5:1
59'
61'
62'
63'
67'
72'
6:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
33
Негри
Франко
42
Брайт
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Цинциннати
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.75
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
54
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|10 (2)
|0.45
|Кубо Юя
|9
|0.41
|Орельяно Лука
|5
|0.23
|Келси Кевин
|5
|0.23
|Буха Павел
|4
|0.18
|Асад Ямиль
|2
|0.09
|Сантос Сержио II
|2
|0.09
|Бупендза Аарон
|2
|0.09
|Бэрд Кори
|1
|0.05
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.05
|Робинсон Майлз
|1
|0.05
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.52
|Суарес Луис
|12
|0.52
|Кампана Леонардо
|5
|0.22
|Тейлор Роберт
|4
|0.17
|Альба Жорди
|3
|0.13
|Рохас Матиас
|3
|0.13
|Кремаски Бенджамин
|3
|0.13
|Гомес Диего
|2
|0.09
|Фрэй Ян
|2
|0.09
|Афонсо Лео
|2
|0.09
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|9
|1
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Вейгандт Марсело
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Редондо Федерико
|2
|0
|Кремаски Бенджамин
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
2
2
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
23
27
Цинциннати
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Интер Майами
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
2
10%
6
26%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
6
29%
1-15
5
45%
1
5%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
24
30
4 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
8%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
7
29%
29%
6
20%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
44
53
13 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
5
11%
6
11%
1-15
2
5%
7
13%
16-30
6
14%
9
17%
31-45
13
30%
30%
9
17%
46-60
9
20%
10
19%
61-75
9
20%
12
23%
76-90
Пропущено
24
35
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
0
0%
8
23%
1-15
7
29%
29%
2
6%
16-30
4
17%
10
29%
31-45
5
21%
4
11%
46-60
5
21%
8
23%
61-75
3
13%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3
Результаты матчей
Цинциннати
Интер Майами
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 27%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
6
1 раз 5%
2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
83
38
47
29
29
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
212
1111
167
616
815
418
320
121
221
121
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 25
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|0:1 Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 28
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|1:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9