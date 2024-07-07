Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
2:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
19'
23'
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
11
Охеда
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
-
11 Охеда МартинНападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.7
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.6
1.45
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|7
|0.32
|Торрес Факундо
|5 (1)
|0.23
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.14
|Охеда Мартин
|2
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.09
|Ангуло Иван
|2
|0.09
|Линн Джек
|2
|0.09
|Лодейро Николас
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (2)
|0.61
|Страуд Джаред
|2
|0.09
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.09
|Сантуш Педру
|2
|0.09
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.09
|Пирани Габриэл
|2
|0.09
|Родригес Мартин IV
|1
|0.04
|Бартлетт Лукас
|1
|0.04
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.04
|Дахоме Кристиан
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Флетчер Кристиан
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|7
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Энрике Рамиро
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|1
|Клих Матеуш
|7
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Сантуш Педру
|4
|1
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Пелтола Матти
|2
|1
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бартлетт Лукас
|3
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
9
Орландо Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ди Си Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
13
11
Орландо Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
4
25%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
6
40%
4
22%
76-90
Пропущено
23
25
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
8
35%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
3
13%
8
32%
76-90
Забито
25
31
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
12%
4
13%
1-15
6
24%
5
16%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
7
28%
5
16%
76-90
Пропущено
38
41
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
10
26%
4
10%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
7
18%
7
17%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
7
18%
6
15%
61-75
9
24%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
2:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
111
37
66
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
65
55
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
175
912
1111
318
220
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 25
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|33 - 28
|32
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|23
|14
|6
|3
|51 - 32
|48
|2.
|1:1 Заявка
|22
|14
|4
|4
|37 - 26
|46
|3.
|1:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|2:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|29 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 27
|24
|10.
|0:1 Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|11.
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 45
|23
|12.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|0:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|0:2 Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|2:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|1:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|0:2 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 19
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9