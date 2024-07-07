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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
5:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
19' Гол
Охеда Мартин
2:0
23' Гол
Янссон Робин
3:0
42' Гол
Ангуло Иван
45' Красная карточка
Бартлетт Лукас
64' Желтая карточка
Саркис Хейден
4:0
74' Гол
Торрес Факундо
5:0
85' Гол
Энрике Рамиро
90'+7
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
10
Торрес
Факундо
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
11
Охеда
Мартин
1
Миллер
Тайлер
16
Таббс
Гаррисон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
22
Эррера
Аарон
4
Пелтола
Матти
10
Пирани
Габриэл
14
Родригес
Мартин
IV
7
Сантуш
Педру
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
Орландо Сити
4-4-2
Ди Си Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
3:5
М
2:1
М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.7
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.6
1.45

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 7 0.32
Торрес Факундо 6 (1) 0.27
Охеда Мартин 3 0.14
Ангуло Иван 3 0.14
Муриэль Луис 3 (1) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.09
Линн Джек 2 0.09
Лодейро Николас 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Янссон Робин 1 0.05
Энрике Рамиро 1 0.05
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (2) 0.61
Страуд Джаред 2 0.09
Клих Матеуш 2 (2) 0.09
Сантуш Педру 2 0.09
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.09
Пирани Габриэл 2 0.09
Родригес Мартин IV 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Дахоме Кристиан 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Янссон Робин 5 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Дункан 4 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 6 1
Клих Матеуш 7 0
Эррера Аарон 6 0
Сантуш Педру 4 1
Бартлетт Лукас 3 1
Хопкинс Джексон 4 0
Пелтола Матти 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Родригес Мартин IV 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9
Орландо Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ди Си Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

13
11
Орландо Сити
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Ди Си Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
7
33%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
6
40%
5
24%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
3
17%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
6
40%
4
22%
76-90

Пропущено

23
25
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
8
35%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
3
13%
8
32%
76-90

Забито

30
31
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
3
10%
4
13%
1-15
8
27%
5
16%
16-30
4
13%
9
29%
29%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
8
27%
5
16%
76-90

Пропущено

38
46
20 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
10
26%
4
9%
1-15
3
8%
9
20%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
2
5%
5
11%
46-60
7
18%
7
15%
61-75
9
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 39%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
6
6
2
9
2.5
1
11
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
6
10
12
1.5
11
12
4
18
2.5
2
21
2
20
3.5
1
21
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 4:1 Заявка 22 12 7 3 47 - 26 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 22 8 7 7 30 - 26 31
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
10.
Остин
 1:1 Заявка 22 7 7 8 24 - 31 28
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 22 11 3 8 33 - 26 36
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 1:4 Заявка 22 6 6 10 30 - 31 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 20 7 1 12 20 - 37 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 4:1 Заявка 11 8 1 2 27 - 11 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 16 - 8 20
7.
Остин
 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 1:4 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 4:1 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 1:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 1:4 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 9 3 0 6 9 - 17 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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