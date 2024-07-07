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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
22' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
0:1
29' Гол
Уайт Брайан
1:1
80' Гол
Коккаро Матиас
90' Желтая карточка
Рапосо Райан
90'+5
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Фернандо
Алварез
3
Хоакин
Соса
21
Лаппалайнен
Ласси
44
Эдвардс
Рахим
19
Салиба
Натан
2
Ваньяма
Виктор
8
Янков
Доминик
11
Ласситер
Ариэль
17
Мартинес
Хосеф
1
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
ФК Монреаль
3-4-2-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
5:0
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:4
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
2:3
М
2:1
М
0:0
М
0:3
USL
0:1
USL
0:1
USL
1:2
USL
1:0
USL
0:0
USL
1:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.27
Коккаро Матиас 4 (2) 0.18
Ласситер Ариэль 3 0.14
Мартинес Хосеф 3 0.14
Вильсен Жюль-Антони 2 0.09
Янков Доминик 2 0.09
Дюк Брайс 2 0.09
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.09
Тейшейра Руан 1 0.05
Пьетт Самюэль 1 0.05
Фернандо Алварез 1 0.05
Тойе Мейсон 1 0.05
Опоку Квадво 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 10 0.48
Голд Райан 9 (2) 0.43
Пико Фабрис 4 0.19
Рапосо Райан 2 0.1
Лаборда Матиас 2 0.1
Крейлах Дамир 2 0.1
Берхальтер Себастьян 2 0.1
Шёпф Алессандро 1 0.05
Али Ахмед 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 7 0
Ласситер Ариэль 4 1
Эдвардс Рахим 4 1
Пьетт Самюэль 5 0
Шуаньер Матьё 5 0
Салиба Натан 3 1
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Рапосо Райан 2 0
Браун Джавейн 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ванкувер Уайткэпс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
5
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

7
14
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

32
10

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
7
39%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
4
36%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90

Пропущено

32
14
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
13%
2
14%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
9%
2
14%
31-45
8
25%
4
29%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
10
31%
5
36%
76-90

Забито

29
34
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
6
21%
5
15%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
7
24%
5
15%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

48
29
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
8%
4
14%
1-15
10
21%
4
14%
16-30
7
15%
7
24%
31-45
11
23%
6
21%
46-60
3
6%
1
3%
61-75
13
27%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
4
5
2
8
2.5
3
6
2
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
4
10
12
1.5
10
11
4
18
2.5
5
16
2
20
3.5
2
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 22 12 7 3 44 - 25 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 7 7 7 29 - 26 28
10.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 21 11 2 8 32 - 25 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 22 6 6 10 29 - 28 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 7 1 11 20 - 36 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 8 1 2 24 - 10 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
7.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 4 5 1 15 - 8 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 11 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Голд Райан сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • 22'
      Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Монреаль 1:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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