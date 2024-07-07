Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
0:1
29' ГолУайт Брайан
1:1
80' ГолКоккаро Матиас
90' Желтая карточкаРапосо Райан
90'+5
Ход матча
22'
29'
0:1
80'
1:1
90'
19
Салиба
Натан
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
История личных встреч
ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.27
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.18
|Ласситер Ариэль
|3
|0.14
|Мартинес Хосеф
|3
|0.14
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.09
|Янков Доминик
|2
|0.09
|Дюк Брайс
|2
|0.09
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.09
|Тейшейра Руан
|1
|0.05
|Пьетт Самюэль
|1
|0.05
|Фернандо Алварез
|1
|0.05
|Тойе Мейсон
|1
|0.05
|Опоку Квадво
|1
|0.05
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|10
|0.48
|Голд Райан
|9 (2)
|0.43
|Пико Фабрис
|4
|0.19
|Рапосо Райан
|2
|0.1
|Лаборда Матиас
|2
|0.1
|Крейлах Дамир
|2
|0.1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.1
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|7
|0
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Эдвардс Рахим
|4
|1
|Пьетт Самюэль
|5
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Салиба Натан
|3
|1
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ванкувер Уайткэпс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
5
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
7
14
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
32
10
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
7
39%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
4
36%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
2
12%
61-75
1
9%
6
35%
76-90
Пропущено
32
14
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
13%
2
14%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
9%
2
14%
31-45
8
25%
4
29%
46-60
2
6%
1
7%
61-75
10
31%
5
36%
76-90
Забито
29
34
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
6
21%
5
15%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
7
24%
5
15%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
6
21%
4
12%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
48
29
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
4
8%
4
14%
1-15
10
21%
4
14%
16-30
7
15%
7
24%
31-45
11
23%
6
21%
46-60
3
6%
1
3%
61-75
13
27%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
45
28
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
48
66
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
174
1012
1011
418
516
220
219
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|1:0 Заявка
|22
|12
|7
|3
|44 - 25
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|7.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|9.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 26
|28
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 25
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|0:1 Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 28
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|20 - 36
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 10
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|1:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9