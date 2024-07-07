Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
2:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолПерея Андрес
45' Желтая карточкаГаллахер Джон
1:1
45' ГолЗардес Гьяси
2:1
69' ГолЗардес Гьяси
90'+8
Ход матча
5'
0:1
45'
45'
1:1
69'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вяйсянен
Лео
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Остин
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.23
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.23
|Рубио Диего
|4
|0.18
|Зардес Гьяси
|2
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.09
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.09
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.05
|Галлахер Джон
|1
|0.05
|Хеджес Мэтт
|1
|0.05
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.05
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.36
|Мартинес Алонсо
|8
|0.36
|Вольф Ханнес
|4
|0.18
|Охеда Агустин
|3
|0.14
|Фернандес Джулиан
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Перея Андрес
|2
|0.09
|Бакрар Монсеф
|2
|0.09
|О'Тул Кевин
|1
|0.05
|Джонс Малачи
|1
|0.05
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|6
|1
|Паркс Китон
|4
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|2
|0
|Фриз Мэтт
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
2
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
3
22
Остин
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Забито
5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
40%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
60%
9
36%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
25
33
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
16%
8
24%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
5
20%
2
6%
61-75
6
24%
11
33%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
4
13%
4
15%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
3
10%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Остин
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Остин
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
74
93
29
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
166
715
1111
220
319
121
220
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9