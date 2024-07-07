  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
5' Гол
Перея Андрес
45' Желтая карточка
Галлахер Джон
1:1
45' Гол
Зардес Гьяси
2:1
69' Гол
Зардес Гьяси
90'+8
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Вяйсянен
Лео
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
9
Зардес
Гьяси
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
12
Танасиевич
Страхиня
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
Остин
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Остин
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.23
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.23
Рубио Диего 4 0.18
Зардес Гьяси 2 0.09
Касканте Хулио 2 0.09
Гильерме дос Сантос 2 0.09
Ринг Александр 1 (1) 0.05
Галлахер Джон 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Ригони Эмилиано 1 0.05
Хайнс-Айк Брендан 1 0.05
Вольфф Оуэн 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.36
Мартинес Алонсо 8 0.36
Вольф Ханнес 4 0.18
Охеда Агустин 3 0.14
Фернандес Джулиан 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Перея Андрес 2 0.09
Бакрар Монсеф 2 0.09
О'Тул Кевин 1 0.05
Джонс Малачи 1 0.05
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Рубио Диего 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Ринг Александр 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 6 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Танасиевич Страхиня 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
2
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

3
22
Остин
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

5
25
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
40%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
60%
9
36%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

25
33
9 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
2
8%
6
18%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
16%
8
24%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
5
20%
2
6%
61-75
6
24%
11
33%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
4
13%
4
15%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
6
19%
7
26%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
3
10%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

Остин
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Остин
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
4
1.5
9
3
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
11
11
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Обриан Хадер сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
    • 49'
      Джон Галлахер получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Тейвон Грэй уходит с поля. Иленчич Митя выходит вместо него
    • 5'
      Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Перея Андрес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Остин 2:1 Нью-Йорк Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный