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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
4:2
Второй тайм: 81'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Крукс Мэтт
1:1
31' Гол
Лобжанидзе Саба
57' Желтая карточка
Луна Диего
2:1
59' Гол
Охеда Брайан
67' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
3:1
68' Гол
Аранго Кристиан
4:1
78' Гол
Катранис Александрос
4:2
80' Гол
35
Биверс
Гэвин
26
Кинтон
Филип
19
Дэвис
Боде
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
3
Уильямс
Дэррик
24
Кобб
Ноа
11
Леннон
Брукс
6
Слиш
Бартош
13
Маккарти
Дакс
26
Уайли
Калеб
9
Лобжанидзе
Саба
19
Риос
Даниэль
16
Силва
Алешандре
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
1:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.77
Гомес Карлос III 11 0.5
Джулио Андерсон 6 0.27
Луна Диего 4 0.18
Крукс Мэтт 2 0.09
Катранис Александрос 2 0.09
Охеда Брайан 2 0.09
Паласио Нельсон 1 0.05
Енели Эмека 1 0.05
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 6 (2) 0.27
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.23
Тьяре Джамал 5 0.23
Лобжанидзе Саба 5 0.23
Риос Даниэль 4 0.18
Силва Алешандре 2 0.09
Уайли Калеб 1 0.05
Слиш Бартош 1 0.05
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 5 0
Крукс Мэтт 5 0
Енели Эмека 5 0
Катранис Александрос 4 0
Аранго Кристиан 3 0
Луна Диего 3 0
Охеда Брайан 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Леннон Брукс 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Уильямс Дэррик 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Уайли Калеб 2 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атланта Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
4
Реал Солт-Лейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

20
15
Реал Солт-Лейк
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Атланта Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

24
8
13 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
6
25%
1
13%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
3
13%
3
38%
61-75
6
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
6
35%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Забито

44
29
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
1
2%
1
3%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
11
25%
6
21%
31-45
3
7%
7
24%
46-60
7
16%
7
24%
61-75
12
27%
6
21%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
5
21%
7
26%
46-60
4
17%
7
26%
61-75
6
25%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0
Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
8
3
5
5
2.5
2
9
2
8
3.5
1
10
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
1
9
3
8
2.5
1
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
5
12
9
1.5
9
12
8
13
2.5
3
18
4
17
3.5
1
20
2
19
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 4:2 Заявка 22 12 7 3 47 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 11 7 4 42 - 29 40
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 22 10 4 8 40 - 36 34
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 22 8 7 7 30 - 26 31
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 22 8 6 8 41 - 38 30
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 21 8 5 8 34 - 35 29
10.
Остин
 1:1 Заявка 22 7 7 8 24 - 31 28
11.
Даллас
 Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 4 10 7 29 - 35 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 4 5 13 34 - 46 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 3 2 16 29 - 56 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 22 11 3 8 33 - 26 36
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
9.
Атланта Юнайтед
 2:4 Заявка 22 6 6 10 31 - 31 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 20 7 1 12 20 - 37 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 21 5 6 10 28 - 39 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 4:2 Заявка 11 8 1 2 27 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 6 3 1 23 - 15 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
5.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 16 - 8 20
7.
Остин
 1:1 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 5 3 2 23 - 17 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 2:4 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 4:2 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 18 - 21 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 1:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 0 5 4 16 - 23 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 2:4 Заявка 11 2 4 5 10 - 14 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 9 3 0 6 9 - 17 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 10 1 4 5 13 - 19 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Риос Даниэль сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба бьет в цель!
    • 1'
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    • 1'
      Г О О О О Л - Крукс Мэтт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Реал Солт-Лейк
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    1.55
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