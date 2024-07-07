Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
15'
1:0
23'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.93 Тотал больше 3 голов
-
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
23
Чу
Лео
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
29
Бак
Ноуэл
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
39 Marcos Dias
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Нью-Инглэнд Революшн
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
84
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.36
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.36
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.14
|Ротрок Пол
|2
|0.09
|Чу Лео
|1
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.05
|Ролдан Кристиан
|1
|0.05
|Мусовски Дэниел
|1
|0.05
|Раген Джексон
|1
|0.05
|Рольдан Александер
|1
|0.05
|Тевес Дилан
|1
|0.05
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.05
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|7
|0.35
|Хиль Карлес
|5
|0.25
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.1
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.1
|Хиль Начо
|1
|0.05
|Бак Ноуэл
|1
|0.05
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Раген Джексон
|4
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Кесслер Генри
|5
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
8
8
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
6
40%
2
22%
76-90
Пропущено
8
16
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
23%
4
36%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
6
32%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
3
16%
7
35%
76-90
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
5
18%
4
20%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
1
4%
5
25%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
7
25%
3
15%
76-90
Пропущено
27
36
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
2
7%
2
6%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
6
22%
7
19%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
6
22%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
46
29
28
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
62
56
35
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
145
912
514
318
118
120
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|4:2 Заявка
|22
|12
|7
|3
|47 - 27
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|40 - 36
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|1:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|10.
|1:1 Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 31
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|12.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|29 - 35
|22
|13.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|34 - 46
|17
|14.
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|29 - 56
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|1:1 Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 26
|36
|5.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|2:4 Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 31
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|0:1 Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 37
|22
|13.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|4:2 Заявка
|11
|8
|1
|2
|27 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|6.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 8
|20
|7.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|2:4 Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|4:2 Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|16 - 23
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|9.
|2:4 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 19
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9