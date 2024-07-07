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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Будё / Глимт
2:0
Перерыв
Бранн
0'
5' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
10' Вторая желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:0
20' Гол
Салтнес Ульрик
22' Желтая карточка
Берг Патрик
2:0
45' Гол
Гундерсен Йостейн

Ход матча

5'
 
Нильсен Сиверт
10'
 
Нильсен Сиверт
20'
Салтнес Ульрик
(Грёнбек Альберт)
1:0
22'
Берг Патрик
 
45'
Гундерсен Йостейн
(Грёнбек Альберт)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 241 Количество передач 190
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Будё / Глимт
Ничья
Бранн
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
20
Сьоволд
Фредрик
26
Эвьен
Хэкон
94
Миккельсен
Эугуст
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Корнвиг
Эмиль
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Будё / Глимт
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Будё / Глимт
Бранн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:2
ТМС
2:1
Э
3:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.3

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.14
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Будё / Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.57
Хог Каспер Ваарст 4 0.29
Зугеля Нино 3 0.21
Хёуге Йенс 3 0.21
Салтнес Ульрик 3 0.21
Эвьен Хэкон 2 0.14
Берг Патрик 2 0.14
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.07
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.27
Финне Бор 3 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.2
Нильсен Сиверт 2 0.13
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.13
Кастро Никлас 1 0.07
Хорн Майер 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Будё / Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Будё / Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Будё / Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

16
10
Будё / Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
7
27%
5
23%
61-75
5
19%
5
23%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
6
46%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0

Результаты матчей

Будё / Глимт
Бранн

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Будё / Глимт
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
5
2.5
1
7
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
8
6
4
9
2.5
2
12
3
10
3.5
1
13
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 2:0 14 10 3 1 29 - 9 33
2.
Бранн
 0:2 15 8 4 3 22 - 15 28
3.
Мольде
 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Тромсё
 13 4 1 8 16 - 22 13
14.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:2 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 2:0 7 4 3 0 12 - 4 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 2:0 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 0:2 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Тромсё
 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
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  • 5'
    Нильсен Сиверт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
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Будё / Глимт
Ничья
Бранн
2.04
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9.00
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