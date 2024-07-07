Тур: 13. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Нильсен Ола
2:0
Перерыв
0'
5' Желтая карточкаНильсен Сиверт
10' Вторая желтая карточкаНильсен Сиверт
1:0
20' ГолСалтнес Ульрик
22' Желтая карточкаБерг Патрик
2:0
45' ГолГундерсен Йостейн
Ход матча
10'
20'
22'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
241 Количество передач 190
-
56 Владение мячом, % 44
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Будё / Глимт
Бранн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.3
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.1
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
2.14
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
42
66
Бомбардиры внутри турнира
Будё / Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.57
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.29
|Зугеля Нино
|3
|0.21
|Хёуге Йенс
|3
|0.21
|Салтнес Ульрик
|3
|0.21
|Эвьен Хэкон
|2
|0.14
|Берг Патрик
|2
|0.14
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.33
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.27
|Финне Бор
|3
|0.2
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.2
|Нильсен Сиверт
|2
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.13
|Кастро Никлас
|1
|0.07
|Хорн Майер
|1
|0.07
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.07
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Будё / Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Будё / Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Будё / Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
10
Будё / Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Бранн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
40%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
7
27%
5
23%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
6
46%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0
Результаты матчей
Будё / Глимт
Бранн
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Будё / Глимт
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
44
15
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
42
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
86
49
212
310
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|0:2
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|13
|4
|1
|8
|16 - 22
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|2:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
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- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4