Тур: 13. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Нильсен Ола
5:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаНильсен Сиверт
10' Вторая желтая карточкаНильсен Сиверт
1:0
20' ГолСалтнес Ульрик
22' Желтая карточкаБерг Патрик
2:0
45' ГолГундерсен Йостейн
3:0
55' ГолБерг Патрик
4:0
77' ГолБерг Патрик
5:0
89' ГолФет Сондре
5:1
90' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
90'+5
Ход матча
10'
20'
22'
45'
55'
3:0
77'
4:0
89'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
13 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
553 Количество передач 292
-
66 Владение мячом, % 34
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Будё / Глимт
Бранн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.3
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.1
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
2.14
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
42
66
Бомбардиры внутри турнира
Будё / Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.57
|Берг Патрик
|4
|0.29
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.29
|Зугеля Нино
|3
|0.21
|Хёуге Йенс
|3
|0.21
|Салтнес Ульрик
|3
|0.21
|Эвьен Хэкон
|2
|0.14
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.07
|Фет Сондре
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Сьоволд Фредрик
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.33
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.33
|Финне Бор
|3
|0.2
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.2
|Нильсен Сиверт
|2
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.13
|Кастро Никлас
|1
|0.07
|Хорн Майер
|1
|0.07
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.07
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Будё / Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Будё / Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Будё / Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
10
Будё / Глимт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
31
23
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
7
23%
6
26%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
3
27%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0
Результаты матчей
Будё / Глимт
Бранн
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Будё / Глимт
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
25
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
86
87
59
213
410
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|3:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 17
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|9.
|0:3
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|13.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 11
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4