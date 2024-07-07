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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Будё / Глимт
5:1
Конец матча
Бранн
0'
5' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
10' Вторая желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:0
20' Гол
Салтнес Ульрик
22' Желтая карточка
Берг Патрик
2:0
45' Гол
Гундерсен Йостейн
3:0
55' Гол
Берг Патрик
4:0
77' Гол
Берг Патрик
5:0
89' Гол
Фет Сондре
5:1
90' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+5
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
20
Сьоволд
Фредрик
26
Эвьен
Хэкон
94
Миккельсен
Эугуст
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Корнвиг
Эмиль
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Будё / Глимт
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Будё / Глимт
Бранн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:2
ТМС
2:1
Э
3:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.3

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

2.14
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Будё / Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.57
Берг Патрик 4 0.29
Хог Каспер Ваарст 4 0.29
Зугеля Нино 3 0.21
Хёуге Йенс 3 0.21
Салтнес Ульрик 3 0.21
Эвьен Хэкон 2 0.14
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.07
Фет Сондре 1 0.07
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Сьоволд Фредрик 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.33
Финне Бор 3 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.2
Нильсен Сиверт 2 0.13
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.13
Кастро Никлас 1 0.07
Хорн Майер 1 0.07
Кнудсен Фредрик 1 0.07
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Будё / Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кастро Никлас 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Будё / Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Будё / Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

16
10
Будё / Глимт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

31
23
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
10%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
7
23%
6
26%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё / Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1
Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0

Результаты матчей

Будё / Глимт
Бранн

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Будё / Глимт
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5
1
7
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
8
7
5
9
2.5
2
13
4
10
3.5
1
14
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 3:0 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 0:1 13 6 4 3 22 - 16 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
КФУМ Осло
 1:0 13 4 6 3 17 - 17 18
8.
Хёугесунн
 1:0 12 5 1 6 11 - 15 16
9.
Лиллестрём
 0:3 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
11.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
12.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
13.
Тромсё
 0:0 14 4 2 8 16 - 22 14
14.
Хам-Кам
 0:0 14 3 5 6 16 - 16 14
15.
Сарпсборг-08
 0:1 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 0:1 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 3:0 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Хёугесунн
 1:0 7 3 0 4 5 - 8 9
8.
Тромсё
 0:0 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
КФУМ Осло
 1:0 7 1 4 2 7 - 11 7
12.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Хам-Кам
 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
15.
Лиллестрём
 0:3 6 1 1 4 5 - 15 4
16.
Сарпсборг-08
 0:1 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 3:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 0:3 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 0:0 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 0:1 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 11 - 13 7
13.
Тромсё
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
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    • 5'
      Нильсен Сиверт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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