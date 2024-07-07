Тур: 13. Стадион: КФУМ Арена. Главный судья: Marius Hansen Groetta
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
222 Количество передач 285
-
43 Владение мячом, % 57
33
Амин
Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Tobias Moi
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
КФУМ Осло
Викинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
3.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
25
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5
|0.38
|Носа Даль Петтер
|5
|0.38
|Simen Hestnes
|2
|0.15
|Robin Rasch
|1
|0.08
|Алеесами Хайтам
|1
|0.08
|Haakon Hoseth
|1
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.08
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.08
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.46
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.31
|Кристиансен Петер
|2
|0.15
|Эукленн Сондре
|2
|0.15
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.15
|Д'Агостино Николас
|1
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.08
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
11
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Викинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1
Результаты матчей
КФУМ Осло
Викинг
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
48
66
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|3:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 17
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|9.
|0:3
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|13.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 11
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4