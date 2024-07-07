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  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
КФУМ Осло
1:0
Второй тайм: 73'
Викинг
0'
1:0
22' Гол
Носа Даль Петтер
42' Желтая карточка
Robin Rasch

Ход матча

22'
Носа Даль Петтер
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
1:0
25'
 
Свеннсен Сандер
Трипич Златко
42'
Robin Rasch
 
46'
 
Урбанчич Йошт
Веватне Вильяр
62'
Remi Svindland
Teodor Berg Haltvik
 
68'
 
Танген Харальд
Язбек Патрик
69'
 
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
72'
Obilor Denzel Okeke
Носа Даль Петтер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 222 Количество передач 285
  • 43 Владение мячом, % 57
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КФУМ Осло
Ничья
Викинг
2.70
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
42
David
Hickson
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
17
Teodor
Berg
Haltvik
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
КФУМ Осло
3-4-2-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Викинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
К
0:5

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 5 0.38
Носа Даль Петтер 5 0.38
Simen Hestnes 2 0.15
Robin Rasch 1 0.08
Алеесами Хайтам 1 0.08
Haakon Hoseth 1 0.08
Mame Mor Ndiaye 1 0.08
Remi Svindland 1 (1) 0.08
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.46
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.31
Кристиансен Петер 2 0.15
Эукленн Сондре 2 0.15
Simen Kvia-Egeskog 2 0.15
Д'Агостино Николас 1 0.08
Бьёрсхоль Сондре 1 0.08
Танген Харальд 1 0.08
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
11
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Викинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
36%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1

Результаты матчей

КФУМ Осло
Викинг

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 3:0 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 0:1 13 6 4 3 22 - 16 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
КФУМ Осло
 1:0 13 4 6 3 17 - 17 18
8.
Хёугесунн
 1:0 12 5 1 6 11 - 15 16
9.
Лиллестрём
 0:3 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
11.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
12.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
13.
Тромсё
 0:0 14 4 2 8 16 - 22 14
14.
Хам-Кам
 0:0 14 3 5 6 16 - 16 14
15.
Сарпсборг-08
 0:1 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 0:1 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 3:0 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Хёугесунн
 1:0 7 3 0 4 5 - 8 9
8.
Тромсё
 0:0 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
КФУМ Осло
 1:0 7 1 4 2 7 - 11 7
12.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Хам-Кам
 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
15.
Лиллестрём
 0:3 6 1 1 4 5 - 15 4
16.
Сарпсборг-08
 0:1 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 3:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 0:3 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 0:0 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 0:1 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 11 - 13 7
13.
Тромсё
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Викинг
2.70
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4.70
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9.50
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