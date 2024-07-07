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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 2807 Главный судья: Marius Hansen Groetta
КФУМ Осло
1:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
22' Гол
Носа Даль Петтер
42' Желтая карточка
Robin Rasch
77' Желтая карточка
Simen Hestnes
1:1
81' Гол
Свеннсен Сандер
1:2
85' Гол
Танген Харальд
90'+6

Ход матча

22'
Носа Даль Петтер
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
1:0
25'
 
Свеннсен Сандер
Трипич Златко
42'
Robin Rasch
 
46'
 
Урбанчич Йошт
Веватне Вильяр
62'
Remi Svindland
Teodor Berg Haltvik
 
68'
 
Танген Харальд
Язбек Патрик
68'
 
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
72'
Obilor Denzel Okeke
Носа Даль Петтер
 
77'
Simen Hestnes
 
81'
1:1
Свеннсен Сандер
(Хауген Херман)
85'
1:2
Танген Харальд
(Урбанчич Йошт)
88'
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
 
88'
Mame Mor Ndiaye
Momodou Lion Njie
 
90'
 
Диоп Джибрил
Кристиансен Петер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 434 Количество передач 563
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
42
David
Hickson
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
17
Teodor
Berg
Haltvik
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
КФУМ Осло
3-4-2-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Викинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
К
0:5

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 5 0.38
Носа Даль Петтер 5 0.38
Simen Hestnes 2 0.15
Robin Rasch 1 0.08
Алеесами Хайтам 1 0.08
Haakon Hoseth 1 0.08
Mame Mor Ndiaye 1 0.08
Remi Svindland 1 (1) 0.08
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.46
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.31
Кристиансен Петер 2 0.15
Танген Харальд 2 0.15
Эукленн Сондре 2 0.15
Simen Kvia-Egeskog 2 0.15
Свеннсен Сандер 1 0.08
Д'Агостино Николас 1 0.08
Бьёрсхоль Сондре 1 0.08
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Хауген Херман 0 0
Урбанчич Йошт 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 3 0
Akinsola Akinyemi 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3
КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
11
КФУМ Осло
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Викинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
22%
4
21%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1

Результаты матчей

КФУМ Осло
Викинг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
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