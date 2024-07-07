Тур: 13. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 2807 Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
1:0
22' ГолНоса Даль Петтер
42' Желтая карточкаRobin Rasch
77' Желтая карточкаSimen Hestnes
1:1
81' ГолСвеннсен Сандер
1:2
85' ГолТанген Харальд
90'+6
Ход матча
22'
42'
77'
81'
1:1
85'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
434 Количество передач 563
-
44 Владение мячом, % 56
33
Амин
Нури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Tobias Moi
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
КФУМ Осло
Викинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
3.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
25
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|5
|0.38
|Носа Даль Петтер
|5
|0.38
|Simen Hestnes
|2
|0.15
|Robin Rasch
|1
|0.08
|Алеесами Хайтам
|1
|0.08
|Haakon Hoseth
|1
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.08
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.08
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.46
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.31
|Кристиансен Петер
|2
|0.15
|Танген Харальд
|2
|0.15
|Эукленн Сондре
|2
|0.15
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.15
|Свеннсен Сандер
|1
|0.08
|Д'Агостино Николас
|1
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.08
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|3
|0
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Викинг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
3
КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
11
КФУМ Осло
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Викинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
22%
4
21%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
28%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1
Результаты матчей
КФУМ Осло
Викинг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
49
76
211
49
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3