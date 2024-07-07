Тур: 13. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
1:0
Второй тайм: 75'
0'
13' Желтая карточкаЛисет Сёндре
30' Желтая карточкаКасас Арнау
45' Вторая желтая карточкаЛисет Сёндре
46' Желтая карточкаHenrik Meister
66' Желтая карточкаSancheev Manoharan
1:0
68' ГолMathias Sauer
71' Желтая карточкаAnders Hiim
Ход матча
13'
30'
45'
46'
68'
1:0
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
319 Количество передач 183
-
53 Владение мячом, % 47
25
Mikkel
Hope
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Сарпсборг-08
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Среднее время на гол
61
141
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.68
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
63
132
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.25
|Лейте Бруно
|2
|0.17
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.08
|Конрадсен Мортен
|1
|0.08
|Тунекти Себастьян
|1
|0.08
|Claus Niyukuri
|1
|0.08
|Ismael Seone
|1
|0.08
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.31
|Хрупалла Павел
|2
|0.15
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.15
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.15
|Вишне Эйрик
|1
|0.08
|Бергет Йо Инге
|1
|0.08
|Peter Reinhardsen
|1
|0.08
|Henrik Meister
|1
|0.08
|Тебо Франклин
|1
|0.08
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Troy Nyhammer
|1
|1
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Sancheev Manoharan
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сарпсборг-08
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
5
1
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
3
18%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|3:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 17
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|9.
|0:3
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|13.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 11
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4