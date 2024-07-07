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  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 75'
Сарпсборг-08
0'
13' Желтая карточка
Лисет Сёндре
30' Желтая карточка
Касас Арнау
45' Вторая желтая карточка
Лисет Сёндре
46' Желтая карточка
Henrik Meister
66' Желтая карточка
Sancheev Manoharan
1:0
68' Гол
Mathias Sauer
71' Желтая карточка
Anders Hiim

Ход матча

13'
Лисет Сёндре
 
30'
 
Касас Арнау
45'
Лисет Сёндре
 
46'
 
Henrik Meister
59'
Sorry Diarra
Людвикссон Антон
 
66'
Sancheev Manoharan
 
68'
Mathias Sauer
(Mikkel Hope)
1:0
71'
 
Anders Hiim
74'
 
Бергет Йо Инге
Андерсен Йеппе
74'
 
Скиппер Антон
Касас Арнау
74'
 
Хрупалла Павел
Вишне Эйрик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 319 Количество передач 183
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Сарпсборг-08
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7.70
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Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
21
Эскесен
Юлиус
13
Людвикссон
Антон
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
4
Касас
Арнау
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
32
Вишне
Эйрик
10
Йохансен
Стефан
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Хёугесунн
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Сарпсборг-08

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Среднее время на гол

66
123

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Среднее время на гол

61
141

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.68

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

63
132

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.25
Лейте Бруно 2 0.17
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.08
Конрадсен Мортен 1 0.08
Тунекти Себастьян 1 0.08
Claus Niyukuri 1 0.08
Ismael Seone 1 0.08
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 4 0.31
Хрупалла Павел 2 0.15
Йохансен Стефан 2 (1) 0.15
Сандберг Никлас 2 (2) 0.15
Вишне Эйрик 1 0.08
Бергет Йо Инге 1 0.08
Peter Reinhardsen 1 0.08
Henrik Meister 1 0.08
Тебо Франклин 1 0.08
Martin Hoel Andersen 0 0
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0
Сандер Кристиансен 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Sorry Diarra 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Troy Nyhammer 1 1
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Mikkel Hope 2 0
Sancheev Manoharan 2 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Ismael Seone 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Henrik Meister 2 0
Касас Арнау 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сарпсборг-08
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

5
1
Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
3
18%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 3:0 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 0:1 13 6 4 3 22 - 16 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
КФУМ Осло
 1:0 13 4 6 3 17 - 17 18
8.
Хёугесунн
 1:0 12 5 1 6 11 - 15 16
9.
Лиллестрём
 0:3 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
11.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
12.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
13.
Тромсё
 0:0 14 4 2 8 16 - 22 14
14.
Хам-Кам
 0:0 14 3 5 6 16 - 16 14
15.
Сарпсборг-08
 0:1 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 0:1 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 3:0 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Хёугесунн
 1:0 7 3 0 4 5 - 8 9
8.
Тромсё
 0:0 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
КФУМ Осло
 1:0 7 1 4 2 7 - 11 7
12.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Хам-Кам
 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
15.
Лиллестрём
 0:3 6 1 1 4 5 - 15 4
16.
Сарпсборг-08
 0:1 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 3:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 0:3 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 0:0 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 0:1 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 0:1 7 2 1 4 11 - 13 7
13.
Тромсё
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Весь список
  • 59'
    Тактическая замена. Людвикссон Антон уходит с поля и его заменяет Sory Diarra
  • 46'
    Тони Майстер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Лисет Сёндре получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 30'
    Касас Арнау получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Лисет Сёндре из команды Хёугесунн получает желтую после опасной игры.
  • 1'
    Судья начинает матч
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    Хёугесунн
    Ничья
    Сарпсборг-08
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