Тур: 13. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 3641 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЛисет Сёндре
30' Желтая карточкаКасас Арнау
45' Вторая желтая карточкаЛисет Сёндре
46' Желтая карточкаHenrik Meister
65' Желтая карточкаSancheev Manoharan
1:0
68' ГолMathias Sauer
71' Желтая карточкаAnders Hiim
1:1
79' ГолБергет Йо Инге
90' Желтая карточкаСельвик Эгиль
90' Желтая карточкаTroy Nyhammer
1:2
90' ГолБергет Йо Инге
90'+9
Ход матча
13'
30'
45'
46'
68'
1:0
71'
79'
1:1
90'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
450 Количество передач 472
-
48 Владение мячом, % 52
25
Mikkel
Hope
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
32
Вишне
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Сарпсборг-08
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Среднее время на гол
61
141
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.68
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
63
132
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.25
|Лейте Бруно
|2
|0.17
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.08
|Конрадсен Мортен
|1
|0.08
|Тунекти Себастьян
|1
|0.08
|Mathias Sauer
|1
|0.08
|Claus Niyukuri
|1
|0.08
|Ismael Seone
|1
|0.08
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.31
|Бергет Йо Инге
|3
|0.23
|Хрупалла Павел
|2
|0.15
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.15
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.15
|Вишне Эйрик
|1
|0.08
|Тебо Франклин
|1
|0.08
|Peter Reinhardsen
|1
|0.08
|Henrik Meister
|1
|0.08
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Sorry Diarra
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Sancheev Manoharan
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сарпсборг-08
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
5
1
Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
14
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
6
50%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
23
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
39
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|19 - 22
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|12.
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|13.
|0:2
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|17 - 28
|13
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|2:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|12.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|11.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3