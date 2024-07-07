  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3641 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Хёугесунн
1:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
13' Желтая карточка
Лисет Сёндре
30' Желтая карточка
Касас Арнау
45' Вторая желтая карточка
Лисет Сёндре
46' Желтая карточка
Henrik Meister
65' Желтая карточка
Sancheev Manoharan
1:0
68' Гол
Mathias Sauer
71' Желтая карточка
Anders Hiim
1:1
79' Гол
Бергет Йо Инге
90' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
90' Желтая карточка
Troy Nyhammer
1:2
90' Гол
Бергет Йо Инге
90'+9

Ход матча

13'
Лисет Сёндре
 
30'
 
Касас Арнау
45'
Лисет Сёндре
 
46'
 
Henrik Meister
59'
Sorry Diarra
Людвикссон Антон
 
65'
Sancheev Manoharan
 
68'
Mathias Sauer
(Mikkel Hope)
1:0
71'
 
Anders Hiim
74'
 
Бергет Йо Инге
Андерсен Йеппе
74'
 
Скиппер Антон
Касас Арнау
74'
 
Хрупалла Павел
Вишне Эйрик
76'
Claus Niyukuri
Mathias Sauer
 
79'
1:1
Бергет Йо Инге
(Тебо Франклин)
82'
 
Martin Hoel Andersen
Henrik Meister
85'
 
Зехнини Рафик
Sondre Oerjasaeter
87'
Troy Nyhammer
Mikkel Hope
 
90'
Сельвик Эгиль
 
90'
Troy Nyhammer
 
90'
1:2
Бергет Йо Инге
(Шер Аймар)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 450 Количество передач 472
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
21
Эскесен
Юлиус
13
Людвикссон
Антон
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
4
Касас
Арнау
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
32
Вишне
Эйрик
10
Йохансен
Стефан
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Хёугесунн
4-2-3-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Сарпсборг-08

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.73

Среднее время на гол

66
123

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Среднее время на гол

61
141

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.68

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

63
132

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.25
Лейте Бруно 2 0.17
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.08
Конрадсен Мортен 1 0.08
Тунекти Себастьян 1 0.08
Mathias Sauer 1 0.08
Claus Niyukuri 1 0.08
Ismael Seone 1 0.08
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 4 0.31
Бергет Йо Инге 3 0.23
Хрупалла Павел 2 0.15
Йохансен Стефан 2 (1) 0.15
Сандберг Никлас 2 (2) 0.15
Вишне Эйрик 1 0.08
Тебо Франклин 1 0.08
Peter Reinhardsen 1 0.08
Henrik Meister 1 0.08
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Anders Hiim 0 0
Сандер Кристиансен 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Sorry Diarra 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Mikkel Hope 2 0
Sancheev Manoharan 2 0
Сельвик Эгиль 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Ismael Seone 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Henrik Meister 2 0
Касас Арнау 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Anders Hiim 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сарпсборг-08
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

5
1
Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
14
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
6
50%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

12
19
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
4
33%
4
21%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 2:0 13 5 2 6 19 - 22 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 0:2 14 3 5 6 13 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 2:0 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 0:2 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 0:2 7 2 2 3 4 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 2:0 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Шер Аймар сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Бергет Йо Инге забивает с правой ноги!
  • 95'
    Troy Nyhammer получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Судье надоело, что Сельвик Эгиль тянет время и он наказал его горчичником
  • 87'
    Тактическая замена. Миккель Хоуп уходит с поля и его заменяет Troy Nyhammer
  • 85'
    Тактическая замена. Sondre Oerjasaeter уходит с поля и его заменяет Зехнини Рафик
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Миккель Хоуп сделал результативную передачу.
    • 68'
      Г О О О О Л - Mathias Sauer забивает с левой ноги!
    • 65'
      Рефери не любит споров - именно за это Sancheev Manoharan сейчас получил желтую
    • 59'
      Тактическая замена. Людвикссон Антон уходит с поля и его заменяет Sory Diarra
    • 46'
      Тони Майстер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Лисет Сёндре получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 30'
      Касас Арнау получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Лисет Сёндре из команды Хёугесунн получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Сарпсборг-08 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный