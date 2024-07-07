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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 7050 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Мольде
3:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
13' Гол
Эриксен Кристиан
2:0
24' Гол в свои ворота
Кристиансен Мадс
51' Желтая карточка
Амундсен Исак
64' Желтая карточка
_Efe L.
3:0
67' Гол
Ловик Матиас
76' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
90'+6

Ход матча

13'
Эриксен Кристиан
(Эйкрем Магнус)
1:0
23'
 
Китолано Эрик
Хофф Вебьёрн
24'
Кристиансен Мадс
2:0
46'
Sondre Granaas
Коса Маркус Андреас
 
51'
Амундсен Исак
 
64'
 
_Efe L.
67'
Ловик Матиас
(Линнес Мартин)
3:0
74'
 
Скогволд Хенрик
_Efe L.
74'
 
Frederik Elkaer
Тённесен Кристоффер
76'
Дели Матс Мёллер
 
82'
 
Alexander Roessing
Антонио Владимиро
82'
 
August Karlin
Лундему Мариус
86'
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
 
86'
Хёуген Кристоффер
Ловик Матиас
 
89'
Хауган Эйрик
Эриксен Кристиан
 
89'
Нихейм Густав
Лунд Йенсен Вальдемар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 469 Количество передач 576
  • 44 Владение мячом, % 56
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
12
Кристиансен
Мадс
30
Фосс
Сандер
Моэн
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
6
Хофф
Вебьёрн
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
24
_Efe
L.
20
Антонио
Владимиро
Мольде
3-5-2
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Лиллестрём

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
2:2
Э
2:1
ТМК
2:1
Э
0:1
К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
ТМС
4:3
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.3

Среднее время на гол

43
69

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.44

Среднее время на гол

75
62

Всего голов

61
52

Голов в среднем за матч

1.61
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

56
65

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 8 0.57
Эйкрем Магнус 7 0.5
Хестад Эйрик 3 0.21
Ловик Матиас 3 0.21
Стеневик Халлдор 2 0.14
Гульбрандсен Фредрик 2 0.14
Хёуген Кристоффер 1 0.07
Оланаре Аарон 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.07
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 5 (1) 0.38
Гарнас Эспен 3 0.23
Китолано Эрик 2 0.15
Осен Йермунд 1 0.08
Кнутсон Эрлинг 1 0.08
Фосс Сандер Моэн 1 0.08
Антонио Владимиро 1 0.08
Frederik Elkaer 0 0
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Albert Posiadala 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Антонио Владимиро 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
_Efe L. 2 0
Alexander Roessing 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
2
Мольде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

11
3
Мольде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

20
5

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
21%
3
30%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
4
27%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
13%
3
20%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
8
26%
0
0%
61-75
3
10%
4
27%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
4
27%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1

Результаты матчей

Мольде
Лиллестрём

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мольде
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
5
8
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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