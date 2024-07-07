Тур: 13. Стадион: Акер. Зрители: 7050 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЭриксен Кристиан
2:0
24' Гол в свои воротаКристиансен Мадс
51' Желтая карточкаАмундсен Исак
64' Желтая карточка_Efe L.
3:0
67' ГолЛовик Матиас
76' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
90'+6
Ход матча
13'
24'
2:0
51'
64'
67'
3:0
76'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
469 Количество передач 576
-
44 Владение мячом, % 56
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
24 _Efe L.Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мольде
Лиллестрём
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.3
Среднее время на гол
43
69
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.44
Среднее время на гол
75
62
Всего голов
61
52
Голов в среднем за матч
1.61
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
56
65
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|8
|0.57
|Эйкрем Магнус
|7
|0.5
|Хестад Эйрик
|3
|0.21
|Ловик Матиас
|3
|0.21
|Стеневик Халлдор
|2
|0.14
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.07
|Оланаре Аарон
|1
|0.07
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.07
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.07
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|5 (1)
|0.38
|Гарнас Эспен
|3
|0.23
|Китолано Эрик
|2
|0.15
|Осен Йермунд
|1
|0.08
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.08
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.08
|Антонио Владимиро
|1
|0.08
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Лундему Мариус
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Антонио Владимиро
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Alexander Roessing
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
2
Мольде
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
11
3
Мольде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
20
5
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
21%
3
30%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
50%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
13%
3
20%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
8
26%
0
0%
61-75
3
10%
4
27%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
20%
6
26%
61-75
4
27%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3
Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1
Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1
Результаты матчей
Мольде
Лиллестрём
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мольде
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
24
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
58
410
112
212
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3