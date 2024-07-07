Тур: 13. Стадион: Брискеби. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
27' Желтая карточкаМава Мозес
66' Желтая карточкаНордас Лассе
70' Красная карточкаШельстад Фредрик
Ход матча
27'
66'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Тромсё
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
77
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.21
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.14
|John Olav Norheim
|2
|0.14
|Йонссон Видар
|2
|0.14
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.14
|Эдегор Никлас
|2
|0.14
|Киркеволд Пол
|1
|0.07
|Мава Мозес
|1
|0.07
|Марес Люк
|1 (1)
|0.07
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|5 (1)
|0.36
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.14
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0.14
|Норхейм Рунар
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.07
|Vetle Skjaervik
|1
|0.07
|Tobias Guddal
|1
|0.07
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.07
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Мава Мозес
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Норхейм Рунар
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
12
10
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Тромсё
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
4
25%
1
6%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
6
29%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Тромсё
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
53
14
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
23
26
14
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
310
58
112
310
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|3:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 17
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|9.
|0:3
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|13.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|17 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|8.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 11
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|3:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4