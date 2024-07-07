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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Хам-Кам
0:0
Конец матча
Тромсё
0'
27' Желтая карточка
Мава Мозес
66' Желтая карточка
Нордас Лассе
70' Красная карточка
Шельстад Фредрик
90' Желтая карточка
Винтер Феликс
90' Желтая карточка
Tobias Guddal
90'+8

Ход матча

27'
Мава Мозес
 
46'
Kristian Loenstad Onsrud
Эдегор Никлас
 
66'
 
Нордас Лассе
70'
Шельстад Фредрик
 
72'
Нилсен Снорре
Мава Мозес
 
74'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
74'
 
Винтер Феликс
Антонсен Кент-Аре
77'
Tore Andre Soeraas
Gard Simenstad
 
77'
Киркеволд Пол
Удаль Хенрик
 
84'
 
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
84'
 
Markus Johnsgaard
Jakob Napoleon Romsaas
88'
 
Опсал Сакариас
Jens Hjertoe-Dahl
90'
 
Винтер Феликс
90'
 
Tobias Guddal

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
17
Эдегор
Никлас
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
10
Мава
Мозес
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
Хам-Кам
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Тромсё

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
2:1
Э
1:2
ТМК
1:0
Э
1:2
К
0:0
Э
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
77

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.21
Удаль Хенрик 2 (1) 0.14
John Olav Norheim 2 0.14
Йонссон Видар 2 0.14
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.14
Эдегор Никлас 2 0.14
Киркеволд Пол 1 0.07
Мава Мозес 1 0.07
Марес Люк 1 (1) 0.07
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 5 (1) 0.36
Vegard Oestraat Erlien 2 0.14
Йенсен Рубен 2 0.14
Jakob Napoleon Romsaas 2 0.14
Норхейм Рунар 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.07
Vetle Skjaervik 1 0.07
Tobias Guddal 1 0.07
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.07
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Мава Мозес 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Нордас Лассе 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Норхейм Рунар 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Mamadou Barry 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

12
10
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Тромсё
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
25%
1
6%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
6
29%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Тромсё

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
7
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
6
1.5
1
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 2:0 13 5 2 6 19 - 22 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 0:2 14 3 5 6 13 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 2:0 7 4 1 2 10 - 8 13
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 0:2 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 0:2 7 2 2 3 4 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 2:0 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Мава Мозес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 0:0 Тромсё онлайн

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