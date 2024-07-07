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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
3:1
Перерыв
Гнистан
0'
1:0
14' Гол
Matias Siltanen
2:0
20' Гол
Оксанен Яакко
3:0
29' Гол
Joslyn Luyeye-Lutumba
3:1
32' Гол
Сарр Момоду

Ход матча

14'
Matias Siltanen
(Joslyn Luyeye-Lutumba)
1:0
20'
Оксанен Яакко
(Видьеског Аксель)
2:0
29'
Joslyn Luyeye-Lutumba
(Крайдль Йоханнес)
3:0
32'
3:1
Сарр Момоду
(Joakim Latonen)
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Гнистан
1.58
7.00
7.00
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Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
17
Хейнонен
Артту
9
Музинга
Джонатан
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
19
Vertti
Haenninen
15
Gabriel
Europaeus
26
Ерёменко
Роман
2
Аяла
Элиас
17
Сарр
Момоду
10
Joakim
Latonen
КуПС
Гнистан

История личных встреч

КуПС
Гнистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

В
0:0
К
5:0
К
2:6

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
45

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.27
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.27
Саволайнен Саку 3 0.2
Музинга Джонатан 3 0.2
Otto Ruoppi 3 0.2
Хейнонен Артту 3 (2) 0.2
Видьеског Аксель 2 (1) 0.13
Антви Клинтон 1 0.07
Лампинен Пири 1 0.07
Оксанен Яакко 1 0.07
Хямяляйнен Танели 1 0.07
Matias Siltanen 1 0.07
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.4
Jonas Enkerud 3 0.2
Татар Беньямин 3 0.2
Roope Pyyskaenen 2 0.13
Сарр Момоду 1 0.07
Пеннинкангас Теему 1 0.07
Vertti Haenninen 1 0.07
Pauli Katajamaeki 1 0.07
Аяла Элиас 1 0.07
Кабаши Армеш 0 0
Ерёменко Роман 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 6 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

КуПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
7
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гнистан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

11
4
КуПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гнистан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
1
0%
0%

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
4%
2
11%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
7
28%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
3
21%
6
23%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1
Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0
Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1

Результаты матчей

КуПС
Гнистан

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

КуПС
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
1
1.5
2
5
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
3
4
1
8
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 3:1 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
3.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
4.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 2:0 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Мариехамн
 0:2 14 4 4 6 16 - 20 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 1:3 15 3 4 8 19 - 29 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 3:1 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 2:0 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 0:2 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Гнистан
 1:3 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 3:1 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Хака
 2:0 7 3 1 3 9 - 11 10
6.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Мариехамн
 0:2 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Гнистан
 1:3 8 1 3 4 14 - 17 6
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
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  • 14'
    Г О О О О Л - Matias Siltanen бьет в цель!
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