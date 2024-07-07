Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
14' ГолMatias Siltanen
2:0
20' ГолОксанен Яакко
3:0
29' ГолJoslyn Luyeye-Lutumba
3:1
32' ГолСарр Момоду
68' Желтая карточкаМиеттинен Самули
72' Желтая карточкаМузинга Джонатан
90'+5
Ход матча
14'
20'
29'
32'
3:1
68'
72'
82'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
45
Jiri
Koski
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto Ruoppi
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 David Agbo
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
КуПС
Гнистан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
45
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.27
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.27
|Саволайнен Саку
|3
|0.2
|Музинга Джонатан
|3
|0.2
|Otto Ruoppi
|3
|0.2
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.2
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Лампинен Пири
|1
|0.07
|Оксанен Яакко
|1
|0.07
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.07
|Matias Siltanen
|1
|0.07
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.4
|Jonas Enkerud
|3
|0.2
|Татар Беньямин
|3
|0.2
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.13
|Сарр Момоду
|1
|0.07
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.07
|Vertti Haenninen
|1
|0.07
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.07
|Аяла Элиас
|1
|0.07
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|6
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Кабаши Армеш
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Vertti Haenninen
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
8
КуПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гнистан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
11
4
КуПС
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Гнистан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
17%
2
12%
1-15
1
17%
6
35%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
1
0%
0%
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
7%
2
11%
1-15
7
25%
2
11%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
7%
5
17%
1-15
1
7%
7
24%
16-30
4
27%
6
21%
31-45
2
13%
1
3%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1
Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0
Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1
Результаты матчей
КуПС
Гнистан
Точный счет
3:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
КуПС
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
51
25
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
36
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
87
510
510
213
213
114
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6