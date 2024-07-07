Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
0:1
18' Гол в свои воротаАувинен Ээро-Матти
21' Желтая карточкаJuho Kilo
0:2
24' ГолMaissa Fall
Ход матча
18'
21'
24'
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Рид ДжейденЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Мариехамн
Хака
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.11
Среднее время на гол
49
81
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.62
1.17
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.43
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.21
|Саллинен Оскари
|3
|0.21
|Олавале Мухамед
|3
|0.21
|Hugo Cardoso
|1
|0.07
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|5
|0.36
|Maissa Fall
|5
|0.36
|Juho Kilo
|2
|0.14
|Imani Lanquedoc
|2
|0.14
|Oliver Whyte
|1
|0.07
|Магута Райан
|1
|0.07
|Фриберг Никлас
|1
|0.07
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.07
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.07
|Marko Bacanin
|1
|0.07
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Pedro Machado
|4
|0
|Emmanuel Patut
|4
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Michael Fonsell
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|5
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Maissa Fall
|4
|0
|Nikolas Talo
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Мастокангас Элиас
|3
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
11
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хака
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Пропущено
18
18
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
22%
2
11%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0
Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0
Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5
Результаты матчей
Мариехамн
Хака
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
58
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|2.
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|3.
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 19
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|6.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 18
|24
|7.
|0:2
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|9.
|1:3
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|19 - 24
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|3:1
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|1:3
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|3:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|9.
|1:3
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6