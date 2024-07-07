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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:2
Перерыв
Хака
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Аувинен Ээро-Матти
21' Желтая карточка
Juho Kilo
0:2
24' Гол
Maissa Fall

Ход матча

18'
0:1
Аувинен Ээро-Матти
21'
 
Juho Kilo
24'
0:2
Maissa Fall
(Haymenn Bah-Traore)
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Хака
37.00
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8.75
3.15
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Все Коэффициенты
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
30
Emmanuel
Okereke
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
28
Ниссинен
Йири
20
Emmanuel
Patut
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
27
Маседо
Родриго
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
6
Guilherme
Morais
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
10
Патулидис
Эвангелос
Мариехамн
Хака

История личных встреч

Мариехамн
Хака

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
2:1
В
2:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.11

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.62
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.43
Дальстрем Себастьян 3 0.21
Саллинен Оскари 3 0.21
Олавале Мухамед 3 0.21
Hugo Cardoso 1 0.07
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Daniel Enqvist 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 5 0.36
Maissa Fall 5 0.36
Juho Kilo 2 0.14
Imani Lanquedoc 2 0.14
Oliver Whyte 1 0.07
Магута Райан 1 0.07
Фриберг Никлас 1 0.07
Сейдиу Арлинд 1 0.07
Nicolas Gianini Dantas 1 0.07
Marko Bacanin 1 0.07
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Райтанен Патрик 3 1
Pedro Machado 4 0
Emmanuel Patut 4 0
Ойяла Матиас 2 0
Michael Fonsell 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 5 0
Oliver Whyte 4 0
Maissa Fall 4 0
Nikolas Talo 4 0
Магута Райан 2 1
Мастокангас Элиас 3 0
Nicolas Gianini Dantas 3 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
11
Мариехамн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хака
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
3
16%
76-90

Пропущено

18
18
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
22%
2
11%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0
Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0
Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5

Результаты матчей

Мариехамн
Хака

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 3:1 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
3.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
4.
СЯК Сейнайоки
 14 7 4 3 24 - 19 25
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 2:0 14 7 3 4 21 - 18 24
7.
Мариехамн
 0:2 14 4 4 6 16 - 20 16
8.
Интер Турку
 14 4 3 7 18 - 24 15
9.
Гнистан
 1:3 15 3 4 8 19 - 29 13
10.
Оулу
 13 2 6 5 19 - 24 12
11.
ЕИФ Экенас
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Лахти
 13 1 6 6 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 3:1 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 2:0 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Интер Турку
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Оулу
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Мариехамн
 0:2 8 2 3 3 10 - 11 9
10.
Гнистан
 1:3 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 3:1 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Хака
 2:0 7 3 1 3 9 - 11 10
6.
СЯК Сейнайоки
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Мариехамн
 0:2 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Гнистан
 1:3 8 1 3 4 14 - 17 6
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Лахти
 6 0 3 3 4 - 12 3
12.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Haymenn Bah-Traore сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Maissa Fall бьет в цель!
  • 21'
    Юхо Кило получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Аувинен Ээро-Матти уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Мариехамн
Ничья
Хака
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Где смотреть матч Мариехамн 0:2 Хака онлайн

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