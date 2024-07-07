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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10434 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Русенборг
2:1
Конец матча
Одд
0'
9' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
1:0
26' Гол
Нипан Сверре Халсет
2:0
37' Гол
Хенриксен Маркус
39' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
45' Желтая карточка
Миеттинен Тони
65' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
78' Желтая карточка
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
2:1
81' Гол
Ингебритсен Микаэль
83' Желтая карточка
Юхансен Сондре
90' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
90' Желтая карточка
Тангвик Сандер
90'+10
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
39
Брохолм
Мариус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
45
Jesper
Reitan-Sunde
18
Хольм
Ноа
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
24
Нжи
Билал
Русенборг
4-1-4-1
Одд
4-4-2

История личных встреч

Русенборг
Одд

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
ТМК
4:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
К
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
3:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.45
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 6 (2) 0.46
Брохолм Мариус 3 (1) 0.23
Нипан Сверре Халсет 2 0.15
Jesper Reitan-Sunde 1 0.08
Хенриксен Маркус 1 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.08
Нельсон Джейден 1 0.08
Сельнес Оле 1 0.08
Тагсет Эдвард 1 0.08
Вяянянен Сантери 1 0.08
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 3 0.21
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.21
Свендсен Тобиас 2 0.14
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.07
Нжи Билал 1 0.07
Миеттинен Тони 1 0.07
Аас Сайвер 1 0.07
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Йенссен Ульрик 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Jesper Reitan-Sunde 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 6 0
Миеттинен Тони 3 1
Mihajlo Ivancevic 2 1
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Русенборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

5
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Одд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
7
47%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
5
36%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
5
21%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1
КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3

Результаты матчей

Русенборг
Одд

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
6
1.5
4
10
1
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
9.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
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    • 60'
      Тактическая замена. Хольм Ноа уходит с поля и его заменяет Сэтер Оле Кристиан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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