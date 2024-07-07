Тур: 13. Стадион: Леркендаль. Зрители: 10434 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
9' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
1:0
26' ГолНипан Сверре Халсет
2:0
37' ГолХенриксен Маркус
39' Желтая карточкаХенриксен Маркус
45' Желтая карточкаМиеттинен Тони
65' Желтая карточкаБаккай Йосеф Бриан
78' Желтая карточкаBork Classoenn Bang-Kitlisen
2:1
81' ГолИнгебритсен Микаэль
83' Желтая карточкаЮхансен Сондре
90' Желтая карточкаТагсет Эдвард
90' Желтая карточкаТангвик Сандер
90'+10
Ход матча
9'
26'
37'
39'
45'
81'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
496 Количество передач 414
-
54 Владение мячом, % 46
32
Корник
Лео
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Русенборг
Одд
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.45
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.82
Среднее время на гол
60
110
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|6 (2)
|0.46
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.23
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.15
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.08
|Хенриксен Маркус
|1
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.08
|Сельнес Оле
|1
|0.08
|Тагсет Эдвард
|1
|0.08
|Вяянянен Сантери
|1
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0.21
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.21
|Свендсен Тобиас
|2
|0.14
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.14
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.07
|Нжи Билал
|1
|0.07
|Миеттинен Тони
|1
|0.07
|Аас Сайвер
|1
|0.07
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Миеттинен Тони
|3
|1
|Mihajlo Ivancevic
|2
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Русенборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
5
8
Русенборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Одд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
7
47%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
28%
5
36%
76-90
Пропущено
24
25
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
5
21%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1
КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Результаты матчей
Русенборг
Одд
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
76
410
112
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3