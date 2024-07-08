Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолАгада Уильям
15' Желтая карточкаКастелланос Роберт
2:0
23' ГолАгада Уильям
2:1
30' Гол в свои воротаМелия Тим
2:2
65' ГолМуса Петар
3:2
82' ГолРодригес Мемо
85' Желтая карточкаБассонг Зохран
90' Красная карточкаБассонг Зохран
90' Желтая карточкаАрриола Пол
90'+7
Ход матча
11'
1:0
23'
2:0
30'
2:1
57'
65'
2:2
82'
3:2
85'
90'
90'
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
23
Агада
Уильям
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Джункуа
Сэм
32
Норрис
Нолан
11
Сили
Данте
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Даллас
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
29 матчей
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
2.24
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.83
1.29
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
2.07
1.31
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
43
68
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|7
|0.3
|Томми Эрик
|4
|0.17
|Расселл Джонни
|4
|0.17
|Пулидо Алан
|3
|0.13
|Африфа Стивен
|3
|0.13
|Родригес Мемо
|2
|0.09
|Дэвис Якоб
|2
|0.09
|Варгас Аленис
|2
|0.09
|Вальтер Реми
|2
|0.09
|Росеро Даниэль
|2
|0.09
|Саллой Даниэль
|1
|0.04
|Радоя Неманья
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|11
|0.5
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.18
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.14
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.09
|Берджесс Нкоси
|2
|0.09
|Льетгет Себастьян
|1
|0.05
|Фаррингтон Логан
|1
|0.05
|Джункуа Сэм
|1
|0.05
|Анса Юджин
|1
|0.05
|Арриола Пол
|1
|0.05
|Фрейзер Лиам
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Сили Данте
|1
|0.05
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Расселл Джонни
|4
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Томми Эрик
|3
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Арриола Пол
|5
|0
|Ибеага Себастьен
|5
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Твумаси Эма
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
15
11
Спортинг Канзас-Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
4
18
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Даллас
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
25
11
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
12%
1
9%
1-15
9
36%
1
9%
16-30
4
16%
1
9%
31-45
1
4%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
5
20%
2
18%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
7
28%
6
29%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
5
42%
3
15%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Забито
37
31
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
8%
2
6%
1-15
10
27%
4
13%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
8
22%
7
23%
61-75
8
22%
6
19%
76-90
Пропущено
48
38
17 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
8%
5
13%
1-15
3
6%
6
16%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
13
27%
6
16%
61-75
13
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Даллас
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 23%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
184
1211
913
518
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|43 - 29
|43
|4.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|44 - 37
|37
|5.
|4:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 38
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|0:1 Заявка
|22
|8
|5
|9
|34 - 36
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 37
|23
|12.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|30 - 39
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|0:4 Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|28 - 40
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 15
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|5.
|4:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|0:4 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 22
|13
|8.
|4:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|0:4 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9