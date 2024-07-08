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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
3:2
Конец матча
Даллас
0'
1:0
11' Гол
Агада Уильям
15' Желтая карточка
Кастелланос Роберт
2:0
23' Гол
Агада Уильям
2:1
30' Гол в свои ворота
Мелия Тим
2:2
65' Гол
Муса Петар
3:2
82' Гол
Родригес Мемо
85' Желтая карточка
Бассонг Зохран
90' Красная карточка
Бассонг Зохран
90' Желтая карточка
Арриола Пол
90'+7
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
19
Кастелланос
Роберт
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
8
Родригес
Мемо
20
Варгас
Аленис
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
3
Гонсалес
Омар
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
35
Пондека
Томаш
16
Нтсабеленг
Тсики
32
Норрис
Нолан
11
Сили
Данте
23
Фаррингтон
Логан
77
Камунго
Бернард
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Даллас

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:1
ОК
4:2
М
2:2
М
1:3
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Голы

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

2.24
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.83
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.07
1.31

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 7 0.3
Томми Эрик 4 0.17
Расселл Джонни 4 0.17
Пулидо Алан 3 0.13
Африфа Стивен 3 0.13
Родригес Мемо 2 0.09
Дэвис Якоб 2 0.09
Варгас Аленис 2 0.09
Вальтер Реми 2 0.09
Росеро Даниэль 2 0.09
Саллой Даниэль 1 0.04
Радоя Неманья 1 0.04
Ляйбольд Тим 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 11 0.5
Феррейра Хесус 4 (1) 0.18
Дельгадо Патриксон 3 0.14
Ильяраменди Асьер 2 0.09
Берджесс Нкоси 2 0.09
Льетгет Себастьян 1 0.05
Фаррингтон Логан 1 0.05
Джункуа Сэм 1 0.05
Анса Юджин 1 0.05
Арриола Пол 1 0.05
Фрейзер Лиам 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Сили Данте 1 0.05
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Нтсабеленг Тсики 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 8 0
Родригес Мемо 6 0
Радоя Неманья 5 0
Расселл Джонни 4 0
Фонтас Андреу 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Томми Эрик 3 0
Ляйбольд Тим 2 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Ибеага Себастьен 5 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Норрис Нолан 3 0
Пас Мартен 2 0
Твумаси Эма 2 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

15
11
Спортинг Канзас-Сити
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

4
18
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Даллас
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
9% (2)
50% (11)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

25
11
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
12%
1
9%
1-15
9
36%
1
9%
16-30
4
16%
1
9%
31-45
1
4%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
5
20%
2
18%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
7
28%
6
29%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
5
42%
3
15%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Забито

37
31
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
8%
2
6%
1-15
10
27%
4
13%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
8
22%
7
23%
61-75
8
22%
6
19%
76-90

Пропущено

48
38
17 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
8%
5
13%
1-15
3
6%
6
16%
16-30
10
21%
4
11%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
13
27%
6
16%
61-75
13
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Даллас

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 23%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
7
4
4
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
18
4
12
11
1.5
9
13
5
18
2.5
3
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 23 12 7 4 43 - 29 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 11 4 8 44 - 37 37
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 23 9 6 8 45 - 38 33
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 22 8 5 9 34 - 36 29
11.
Даллас
 Заявка 22 6 5 11 32 - 37 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 4 10 8 30 - 39 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 22 5 6 11 28 - 40 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 15 24
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 11 6 3 2 27 - 17 21
6.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 18 - 22 13
8.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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