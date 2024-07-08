Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
6'
1:0
12'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
20
Уоттс
Акил
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
41
Кляйн
Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.48
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.43
|Бассетт Коул
|6
|0.26
|Харрис Кельвин
|4
|0.17
|Кабрал Кевин
|4
|0.17
|Бомбито Мойзе
|2
|0.09
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.23
|Вассилев Индиана
|3
|0.14
|Помпеу Селио
|3
|0.14
|Лёвен Эдуард
|3 (2)
|0.14
|Тотлэнд Томас
|2
|0.09
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.09
|Альм Расмус
|1
|0.05
|Дуркин Кристофер
|1
|0.05
|Кидзима Хосэи
|1
|0.05
|Нильссон Йоаким
|1
|0.05
|Яро Джошуа
|1
|0.05
|Блом Нджабуло
|1
|0.05
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0.05
|Острак Томаш
|1
|0.05
|Кляйн Джонни
|1
|0.05
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Леффелсенд Яспер
|2
|0
|Бомбито Мойзе
|2
|0
|Ронен Коннор
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Кидзима Хосэи
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Рид Джейден
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
|Уоттс Акил
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сент-Луис Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
14
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
13
12
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Сент-Луис Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
4
29%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
4
29%
9
36%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
6
29%
3
21%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
5
24%
2
14%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Забито
40
28
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
3
8%
5
18%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
8
20%
5
18%
31-45
9
23%
5
18%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
10
25%
5
18%
76-90
Пропущено
36
36
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
6
17%
8
22%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
9
25%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
84
73
48
37
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
72
66
54
39
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
156
139
912
616
516
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|1:1 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 37
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|11.
|2:2 Заявка
|22
|6
|6
|10
|32 - 36
|24
|12.
|1:1 Заявка
|22
|4
|11
|7
|30 - 36
|23
|13.
|2:2 Заявка
|23
|4
|6
|13
|36 - 48
|18
|14.
|1:0 Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|0:1 Заявка
|22
|5
|6
|11
|28 - 40
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|6.
|2:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|9.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|24 - 25
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|17 - 24
|6
|12.
|2:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|1:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:2 Заявка
|11
|0
|4
|7
|11 - 20
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9