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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
4:1
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
1:0
6' Гол
Кабрал Кевин
1:1
12' Гол
Кляйн Джонни
2:1
35' Гол
Бассетт Коул
74' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
3:1
81' Гол
Льюис Джонатан
4:1
90' Гол
Япи Даррен
90'+5
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
34
Эдвардс
Майкл
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
11
Фернандес
Омир
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
40
Вентцель
Михаэль
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
6
Блом
Нджабуло
8
Дуркин
Кристофер
85
Кидзима
Хосэи
41
Кляйн
Джонни
19
Вассилев
Индиана
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:3
М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 11 (4) 0.48
Михайлович Джордже 10 (3) 0.43
Бассетт Коул 7 0.3
Харрис Кельвин 4 0.17
Кабрал Кевин 4 0.17
Бомбито Мойзе 2 0.09
Фернандес Омир 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Ларраз Оливер 1 0.04
Япи Даррен 1 0.04
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.23
Вассилев Индиана 3 0.14
Помпеу Селио 3 0.14
Лёвен Эдуард 3 (2) 0.14
Тотлэнд Томас 2 0.09
Адениран Сэмюэл 2 0.09
Альм Расмус 1 0.05
Дуркин Кристофер 1 0.05
Кидзима Хосэи 1 0.05
Нильссон Йоаким 1 0.05
Яро Джошуа 1 0.05
Блом Нджабуло 1 0.05
Ториссон Ноккви Тейр 1 0.05
Острак Томаш 1 0.05
Кляйн Джонни 1 0.05
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Наварро Рафа 4 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Леффелсенд Яспер 2 0
Бомбито Мойзе 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Бассетт Коул 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 7 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 5 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Рид Джейден 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Уоттс Акил 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сент-Луис Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
15
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

13
12
Колорадо Рэпидс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Сент-Луис Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
4%
5
33%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
20%
3
10%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
27%
3
10%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
4
27%
11
38%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
6
29%
3
21%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Забито

44
29
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
4
9%
6
21%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
9
20%
5
17%
31-45
9
20%
5
17%
46-60
5
11%
5
17%
61-75
12
27%
5
17%
76-90

Пропущено

37
40
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
16%
4
10%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
9
24%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити

Точный счет

4:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
4
8
3
1.5
4
8
4
7
2.5
1
11
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
6
1.5
5
5
3
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
16
6
14
9
1.5
9
13
7
16
2.5
5
17
2
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 23 12 7 4 43 - 29 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 11 4 8 44 - 37 37
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 23 9 6 8 45 - 38 33
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 22 8 5 9 34 - 36 29
11.
Даллас
 Заявка 22 6 5 11 32 - 37 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 4 10 8 30 - 39 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 22 5 6 11 28 - 40 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 15 24
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 11 6 3 2 27 - 17 21
6.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 18 - 22 13
8.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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